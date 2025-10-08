본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]‘와이도(蝸茸圖)’
동아일보
입력
2025-10-08 23:09
2025년 10월 8일 23시 09분
신원건 기자
호작도(호랑이, 까치), 초충도(풀, 벌레), 묘접도(고양이, 나비)…. 전통 민화에는 두 생명체를 같이 그린 것들이 많죠. 달팽이와 버섯이니 ‘와이도’라고 할까요?
―경기 가평군 설악면에서
‘와이도(蝸茸圖)’
일상의 얼굴
누군가의 배려
신원건 기자 laputa@donga.com
