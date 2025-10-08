[고양이 눈]‘와이도(蝸茸圖)’

동아일보

호작도(호랑이, 까치), 초충도(풀, 벌레), 묘접도(고양이, 나비)…. 전통 민화에는 두 생명체를 같이 그린 것들이 많죠. 달팽이와 버섯이니 ‘와이도’라고 할까요?

―경기 가평군 설악면에서

신원건 기자 laputa@donga.com
