오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]한 폭의 그림
동아일보
입력
2025-10-09 23:06
2025년 10월 9일 23시 06분
신원건 기자
파란 하늘 위로 거대한 버섯 기둥이 솟구쳤습니다. 안심하셔도 됩니다. 구름이 뭉게뭉게 피어올린 것이니까요. 하늘은 오늘도 구름의 스케치북입니다.
―서울 동대문구 제기동에서
한 폭의 그림
‘와이도(蝸茸圖)’
일상의 얼굴
#파란 하늘
#버섯 구름
#구름
#하늘 풍경
신원건 기자 laputa@donga.com
