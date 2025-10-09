동아일보

[고양이 눈]한 폭의 그림

파란 하늘 위로 거대한 버섯 기둥이 솟구쳤습니다. 안심하셔도 됩니다. 구름이 뭉게뭉게 피어올린 것이니까요. 하늘은 오늘도 구름의 스케치북입니다.

―서울 동대문구 제기동에서

신원건 기자 laputa@donga.com
