[고양이 눈]“한 잔의 기다림”

불 꺼진 고속도로 휴게소 한 카페, 바리스타 로봇 한 대가 묵묵히 손님을 기다립니다. 찬 공기 속 도로 위 쉼터에서 따뜻한 커피 한 모금으로 몸과 마음을 녹여 보는 건 어떨까요.

―괴산 휴게소에서

#휴게소#카페#바리스타 로봇#커피#괴산 휴게소
변영욱 기자 cut@donga.com
