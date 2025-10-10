본문으로 바로가기
[고양이 눈]“한 잔의 기다림”
불 꺼진 고속도로 휴게소 한 카페, 바리스타 로봇 한 대가 묵묵히 손님을 기다립니다. 찬 공기 속 도로 위 쉼터에서 따뜻한 커피 한 모금으로 몸과 마음을 녹여 보는 건 어떨까요.
―괴산 휴게소에서
“한 잔의 기다림”
한 폭의 그림
‘와이도(蝸茸圖)’
#휴게소
#카페
#바리스타 로봇
#커피
#괴산 휴게소
변영욱 기자 cut@donga.com
