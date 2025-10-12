동아일보

[고양이 눈]생활의 지혜

해발 1000m 대관령 고개마루의 밤은 사시사철 춥습니다. 바둑고양이 가족은 서로의 체온에 기대 밤을 보낸 뒤 함께 아침을 맞습니다.

－강원 진고개정상휴게소에서

#대관령#고개마루#바둑고양이#가족#체온
신원건 기자 laputa@donga.com
