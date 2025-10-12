본문으로 바로가기
[고양이 눈]생활의 지혜
동아일보
입력
2025-10-12 23:06
2025년 10월 12일 23시 06분
신원건 기자
해발 1000m 대관령 고개마루의 밤은 사시사철 춥습니다. 바둑고양이 가족은 서로의 체온에 기대 밤을 보낸 뒤 함께 아침을 맞습니다.
－강원 진고개정상휴게소에서
생활의 지혜
“한 잔의 기다림”
한 폭의 그림
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
