與의총 “지방선거前 합당 추진 중단” 의견 모아

더불어민주당이 의원총회에서 조국혁신당과의 합당 추진을 지선 전 중단하자고 의견을 모았다. 민주당 지도부는 이날 심야 최고위를 열어 합당을 지선 이후로 미루는 방안을 최종 결정할 예정이다.
민주당 박수현 수석대변인은 10일 2시간에 걸친 의총 직후 기자들과 만나 “의원들은 대체로 현 상황에서의 합당 추진은 명분이 있지만 추진이 어렵다는 것과 의총 결과를 반영해 최고위가 신속히 결론 내려줄 것을 요구했다”며 “의총 결과를 반영해 최고위원들과 협의해 결론을 내겠다”고 말했다. 이날 의총에서는 20여명이 합당에 대한 입장을 밝혔는데, 합당 자체에는 찬성하더라도 지선 전 합당 추진을 중단해야 한다는 의견이 다수였던 것으로 알려졌다.
민주당 지도부는 이날 저녁 비공개 최고위를 열고 의총 결과에 따라 합당 논의를 지선 이후로 미루고 조국혁신당과의 선거연대를 통해 지선을 치를 것으로 전망된다. 박 수석대변인은 “선거연대나 선거연합 형태를 고려하는 기 좋겠다는 의견이 제시됐다”고 말했다. 또한 정 대표가 최고위와 사전 논의 없이 갑작스레 합당을 제안한 것에 대해 사과해야 한다는 주장과 합당을 둘러싼 지도부 내부 충돌도 정리돼야한다는 의견도 나온 것으로 알려졌다.
