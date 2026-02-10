수서역서 KTX·서울역서 SRT 탄다… 25일부터 교차운행 시범사업

25일부터 수서역에서 955석 규모 KTX 차량을 탈 수 있게 된다.
국토교통부는 수서역에서 KTX, 서울역에서 SRT를 이용하는 교차운행 시범사업을 11일부터 시작한다고 10일 밝혔다. 11일 예매가 시작되며 대상은 25일부터 운행하는 열차다.
교차운행은 KTX가 수서역~부산역, SRT가 서울역~부산역으로 차량을 바꿔 각 1회 왕복 운행한다. 955석 규모의 KTX가 수서역에 투입되면서 기존 SRT(410석) 대비 공급 좌석이 2배 이상 늘어난다.
시범 운행 열차 승차권은 한국철도공사(코레일), 에스알(SR)의 어플리케이션(앱)과 홈페이지, 역사 현장발매 등을 통해 예매할 수 있다.
승차권 비용은 수서발 KTX도 10%를 할인해 현재 SRT 운임과 동일하다. 다만 시범운행인 데다 저렴한 운임을 적용한 만큼 KTX 마일리지는 적립되지 않는다. 서울발 SRT도 KTX보다 평균 10% 낮은 운임으로 운행한다.
국토부와 코레일, SR은 향후 이용객 의견 수렴을 거쳐 국민 편익을 높이는 통합 운임체계를 마련할 예정이다.
임유나 기자 imyou@donga.com
