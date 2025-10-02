본문으로 바로가기
[고양이 눈]누군가의 배려
2025-10-02 23:06
2025년 10월 2일 23시 06분
신원건 기자
건물 외벽 폐쇄회로(CC)TV 위에 작은 지붕이 설치돼 있습니다. 혹여 비를 맞을까 걱정하는 주인장의 세심한 배려에 미소 짓게 됩니다.
―서울 동대문구 이문동에서
누군가의 배려
찾아온 손님
잠복근무 중
신원건 기자 laputa@donga.com
