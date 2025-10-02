[고양이 눈]누군가의 배려

동아일보

건물 외벽 폐쇄회로(CC)TV 위에 작은 지붕이 설치돼 있습니다. 혹여 비를 맞을까 걱정하는 주인장의 세심한 배려에 미소 짓게 됩니다.

―서울 동대문구 이문동에서

#건물 외벽#폐쇄회로 CCTV#지붕 설치#비 보호#주인장 배려
신원건 기자 laputa@donga.com
