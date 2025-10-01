본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]찾아온 손님
동아일보
입력
2025-10-01 23:09
2025년 10월 1일 23시 09분
변영욱 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20251001/132508324/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
잠시 정차한 사이, 곤줄박이 한 마리가 사이드미러 위에 앉았습니다. 차에서 내려야 하지만 작은 손님이 놀라지 않도록 잠시 기다려볼까 합니다.
―서울 영등포구 여의도에서
고양이 눈
>
구독
구독
찾아온 손님
잠복근무 중
인생 2회차
이런 구독물도 추천합니다!
이문영의 다시 보는 그날
구독
구독
횡설수설
구독
구독
광화문에서
구독
구독
#곤줄박이
#사이드미러
#서울
#영등포구
#여의도
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
檢이 뭉갠 세무서장 비리, 13년 만에 1심 실형 [횡설수설/장관석]
“특검 파견자격 있는 검사 임은정뿐”…檢내부 ‘파견 복귀’ 지지
‘이창용 총재의 입’, 채권시장 직격탄[시장팀의 마켓워치]
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0