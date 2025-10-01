동아일보

[고양이 눈]찾아온 손님

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


잠시 정차한 사이, 곤줄박이 한 마리가 사이드미러 위에 앉았습니다. 차에서 내려야 하지만 작은 손님이 놀라지 않도록 잠시 기다려볼까 합니다.

―서울 영등포구 여의도에서

#곤줄박이#사이드미러#서울#영등포구#여의도
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스