[고양이 눈]잠복근무 중

플러그 덮개로 위장한 채 마룻바닥에 숨어 있는 작은 히어로. 아이언맨일까, 울트라맨일까. 오늘도 지구를 지키느라 분주합니다.

―서울 강남구 삼성동에서

신원건 기자 laputa@donga.com
