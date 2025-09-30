본문으로 바로가기
[고양이 눈]잠복근무 중
동아일보
입력
2025-09-30 23:06
2025년 9월 30일 23시 06분
신원건 기자
플러그 덮개로 위장한 채 마룻바닥에 숨어 있는 작은 히어로. 아이언맨일까, 울트라맨일까. 오늘도 지구를 지키느라 분주합니다.
―서울 강남구 삼성동에서
고양이 눈
>
구독
구독
잠복근무 중
인생 2회차
장기 투자의 힘
#플러그 덮개
#마룻바닥
#작은 히어로
#아이언맨
#울트라맨
신원건 기자 laputa@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
