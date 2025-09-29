동아일보

[고양이 눈]인생 2회차

저마다의 쓰임을 다한 뒤 버려지는 물건들이 많습니다. 하지만 반전도 있는 법이죠. 폐가전 플러그가 녹슨 철문의 걸쇠로 새 삶을 얻었네요.

―서울 서초구 염곡동에서

홍진환 기자 jean@donga.com
