오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]인생 2회차
동아일보
입력
2025-09-29 23:09
2025년 9월 29일 23시 09분
홍진환 기자
저마다의 쓰임을 다한 뒤 버려지는 물건들이 많습니다. 하지만 반전도 있는 법이죠. 폐가전 플러그가 녹슨 철문의 걸쇠로 새 삶을 얻었네요.
―서울 서초구 염곡동에서
고양이 눈
>
인생 2회차
장기 투자의 힘
“삼가 아뢰옵니다”
#폐가전
#플러그
#녹슨 철문
#걸쇠
#재활용
#서초구
#염곡동
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
