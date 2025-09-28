동아일보

[고양이 눈]장기 투자의 힘

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 28일 23시 03분

코멘트

글자크기 설정


한 증권사 로비에 시침과 분침이 없는 시계가 서 있습니다. 시간을 잊고 길게 내다보는 투자를 해야 한다는 뜻이라네요. 인생에 대한 투자도 마찬가지 아닐까요?

―서울 종로구에서

#증권사#로비#시계#시침#분침#투자
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스