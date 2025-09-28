본문으로 바로가기
[고양이 눈]장기 투자의 힘
2025-09-28 23:04
2025년 9월 28일 23시 04분
입력
2025-09-28 23:03
2025년 9월 28일 23시 03분
홍진환 기자
한 증권사 로비에 시침과 분침이 없는 시계가 서 있습니다. 시간을 잊고 길게 내다보는 투자를 해야 한다는 뜻이라네요. 인생에 대한 투자도 마찬가지 아닐까요?
―서울 종로구에서
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
