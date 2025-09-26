본문으로 바로가기
[고양이 눈]"삼가 아뢰옵니다"
동아일보
입력
2025-09-26 23:09
2025년 9월 26일 23시 09분
박영대 부장
세종대왕 동상의 곧게 솟은 익선관 위로 까치 한 마리가 앉아 있습니다. 임금에게 자신이 직접 보고 들은 민심을 전해 주는 듯하네요.
―서울 종로구 광화문광장에서
“삼가 아뢰옵니다”
빈틈없는 방위태세
배려가 필요한 순간
박영대 기자 sannae@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
