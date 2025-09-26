동아일보

[고양이 눈]“삼가 아뢰옵니다”

세종대왕 동상의 곧게 솟은 익선관 위로 까치 한 마리가 앉아 있습니다. 임금에게 자신이 직접 보고 들은 민심을 전해 주는 듯하네요.

―서울 종로구 광화문광장에서

박영대 기자 sannae@donga.com
