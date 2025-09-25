동아일보

[고양이 눈]빈틈없는 방위태세

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정

철조망이 금단의 땅을 넘는 사람을 경계하고, 거미줄이 틈새를 노려 공중낙하하는 벌레를 붙잡습니다. 물샐틈없는 콤비 수비력을 자랑하네요.

―경기 파주시에서

#철조망#금단의 땅#거미줄#경계#공중낙하
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스