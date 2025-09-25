본문으로 바로가기
동아일보
고양이 눈
[고양이 눈]빈틈없는 방위태세
동아일보
입력
2025-09-25 23:09
2025년 9월 25일 23시 09분
변영욱 기자
철조망이 금단의 땅을 넘는 사람을 경계하고, 거미줄이 틈새를 노려 공중낙하하는 벌레를 붙잡습니다. 물샐틈없는 콤비 수비력을 자랑하네요.
―경기 파주시에서
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
