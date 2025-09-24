본문으로 바로가기
[고양이 눈]배려가 필요한 순간
2025-09-24 23:09
2025년 9월 24일 23시 09분
변영욱 기자
‘신생아 이동 중’이라고 적힌 안내문이 앞 차량에 붙어 있네요. 빛을 본 지 며칠 안 된 아기를 놀라게 할 순 없지요. 아기의 안전을 지켜 주세요∼.
―서울 서대문구 연세대 앞에서
변영욱 기자 cut@donga.com
