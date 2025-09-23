본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]도시의 파수꾼
동아일보
입력
2025-09-23 23:06
2025년 9월 23일 23시 06분
장승윤 기자
도심 한복판에 거대한 조각상이 무언가를 가리킵니다. 그 모습을 폐쇄회로(CC)TV가 기록하고 있네요. 과연 이 도시의 진짜 파수꾼은 누구일까요?
―서울 강남역 인근에서
고양이 눈
도시의 파수꾼
“목적지는, 종점입니다”
미술관 속 우화
장승윤 기자 tomato99@donga.com
