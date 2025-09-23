동아일보

[고양이 눈]도시의 파수꾼

  • 동아일보
도심 한복판에 거대한 조각상이 무언가를 가리킵니다. 그 모습을 폐쇄회로(CC)TV가 기록하고 있네요. 과연 이 도시의 진짜 파수꾼은 누구일까요?

―서울 강남역 인근에서

#도심#조각상#가리킴#CCTV#폐쇄회로
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
