본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]“목적지는, 종점입니다”
동아일보
입력
2025-09-22 23:09
2025년 9월 22일 23시 09분
변영욱 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250922/132441398/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
종점까지 간다며 자신의 목적지를 전하는 안내판. 혹시 앉을 자리가 필요한 승객에게 ‘죄송’하다고 말하는 작은 배려에 웃음이 납니다.
―서울 지하철 7호선에서
고양이 눈
>
구독
구독
“목적지는, 종점입니다”
미술관 속 우화
소화기의 변신
이런 구독물도 추천합니다!
주성하 기자의 서울과 평양사이
구독
구독
동아광장
구독
구독
청계천 옆 사진관
구독
구독
#종점
#안내판
#작은 배려
#서울
#지하철 7호선
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“어떻게 지내” “보고싶었다” 불화 3개월 만에 만난 트럼프-머스크
간병비 본인부담 30%로 낮춘다…내년 월 377만원→113만원
전주지검장, ‘초코파이 절도 재판’ 언급…“검찰도 상식선에서 살펴볼 것”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0