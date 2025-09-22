동아일보

[고양이 눈]“목적지는, 종점입니다”

  • 동아일보
종점까지 간다며 자신의 목적지를 전하는 안내판. 혹시 앉을 자리가 필요한 승객에게 ‘죄송’하다고 말하는 작은 배려에 웃음이 납니다.

―서울 지하철 7호선에서

#종점#안내판#작은 배려#서울#지하철 7호선
변영욱 기자 cut@donga.com
