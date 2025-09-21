동아일보

[고양이 눈]미술관 속 우화

어디서 들리는 소리지? 기둥을 올려다 보니 족제비가 색소폰을 연주하고 있네요. 인간들에게 어떤 메시지를 전하려고 미술관을 찾아왔을까요.

―서울시립미술관에서

#족제비#색소폰#미술관#서울시립미술관
홍진환 기자 jean@donga.com
