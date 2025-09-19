동아일보

[고양이 눈]소화기의 변신

  • 동아일보
코멘트

글자크기 설정


많은 건물에 화재 비상시 사용 목적으로 소화기가 비치돼 있죠. 평범했던 소화기에 상상력과 디자인을 더하니 하나의 작품으로 거듭났네요.

―베트남 다낭에서

#소화기#화재 비상#디자인#베트남#다낭
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스