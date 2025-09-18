동아일보

[고양이 눈]아름다운 우리말

‘자연농원’이 주말농장에서 부활했네요. ‘네이처’ ‘팜’ 등 영어를 활용한 가게명이 유행인 요즘, 우리말이 새삼 정겹게 느껴집니다.

―서울 강동구 둔촌동에서

#자연농원#주말농장#네이처#팜#영어가게명
신원건 기자 laputa@donga.com
