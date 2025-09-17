동아일보

[고양이 눈]빵빵한 하루

  • 동아일보
빵집 앞에 커다란 식빵 한 조각이 걸려 있네요. 노릇노릇하게 잘 구워진 모습이 식욕을 부릅니다. 아침을 챙겨먹고 빵빵한 하루를 보내볼까요?

―서울 강남구 압구정동에서

#식빵#빵집#빵#강남구#압구정동
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
