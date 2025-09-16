동아일보

[고양이 눈]가자, 정글로!

한 주택에 내걸린 쇠사슬을 타고 고릴라 인형이 탈출하고 있네요. 고향이 그리웠던 걸까요? 주인 몰래 집을 나서는 표정이 제법 진지합니다.

―강원 홍천군 두촌면에서

전영한 기자 scoopjyh@donga.com
