[고양이 눈]가자, 정글로!
동아일보
입력
2025-09-16 23:06
2025년 9월 16일 23시 06분
전영한 기자
한 주택에 내걸린 쇠사슬을 타고 고릴라 인형이 탈출하고 있네요. 고향이 그리웠던 걸까요? 주인 몰래 집을 나서는 표정이 제법 진지합니다.
―강원 홍천군 두촌면에서
고양이 눈
>
구독
구독
가자, 정글로!
“나와 같이 산책할래?”
마흔아홉의 태권브이
#고릴라 인형
#쇠사슬
#탈출
#주택
#고향
전영한 기자 scoopjyh@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
