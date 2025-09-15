동아일보

[고양이 눈]“나와 같이 산책할래?”

  • 동아일보
한강공원을 걷다 강아지 조각상을 만났습니다. 흰색과 검은색이 조화를 이룬 점박이, 색동의 화려한 옷을 입은 검은 강아지가 공원에 생동감을 불어넣네요.

―서울 망원지구 한강공원에서

#한강공원#강아지 조각상#점박이#색동 옷#서울 망원지구
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
