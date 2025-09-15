본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]"나와 같이 산책할래?"
동아일보
입력
2025-09-15 23:09
2025년 9월 15일 23시 09분
장승윤 기자
한강공원을 걷다 강아지 조각상을 만났습니다. 흰색과 검은색이 조화를 이룬 점박이, 색동의 화려한 옷을 입은 검은 강아지가 공원에 생동감을 불어넣네요.
―서울 망원지구 한강공원에서
“나와 같이 산책할래?”
마흔아홉의 태권브이
“가을이 왔어요.”
장승윤 기자 tomato99@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
