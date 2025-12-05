국힘 “김남국 잘린건, 최고존엄 김현지 입에 올린 죄”

이재명 대통령이 지난 8월21일 서울 용산 대통령실 청사에서 김현지 당시 총무비서관(현 제1부속실장) 등 직원들과 오찬을 하고 있다. (이재명 대통령 SNS. 재판매 및 DB 금지) 2025.8.22/뉴스1

송 원내대표는 이재명 대통령이 3일 외신 기자회견에서 북한에 억류 중인 우리 국민에 대한 대책을 묻는 질문에 “처음 듣는 얘기”라고 말한 데 대해선 “북한의 처참한 인권에 대해 철저한 무지를 드러냈다”며 “한술 더 떠 천안함 폭침 등 직접적 무력 침탈 행위에 대해 단 한번도 사과한 적이 없는 북한 김정은 정권에 대해서 대북 전단 살포를 가지고 사과하고 싶다는 안일한 인식을 드러내고 있다”고 했다. 그러면서 “‘대통령님, 대북 송금 사건 때문에 북한에 약점을 잡혀서 그러는 건가요?’, ‘왜 이렇게까지 굴종해야 되나요’”라며 “국민의 질문에 답해 달라”고 했다.