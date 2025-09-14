본문으로 바로가기
오피니언
고양이 눈
[고양이 눈]마흔아홉의 태권브이
동아일보
입력
2025-09-14 23:09
2025년 9월 14일 23시 09분
홍진환 기자
“달려라 달려 로보트야, 날아라 날아 태권브이∼.” 황금옷을 입고 귀환한 ‘로보트 태권브이’가 40, 50대의 추억을 소환합니다. 요즘 아이들은 태권브이를 알까요?
―경기 화성시 동탄에서
고양이 눈
>
마흔아홉의 태권브이
“가을이 왔어요.”
너는 누구니?
#로보트 태권브이
#황금옷
#귀환
#추억
#태권브이
홍진환 기자 jean@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
