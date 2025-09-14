[고양이 눈]마흔아홉의 태권브이

동아일보

“달려라 달려 로보트야, 날아라 날아 태권브이∼.” 황금옷을 입고 귀환한 ‘로보트 태권브이’가 40, 50대의 추억을 소환합니다. 요즘 아이들은 태권브이를 알까요?

―경기 화성시 동탄에서

#로보트 태권브이#황금옷#귀환#추억#태권브이
홍진환 기자 jean@donga.com
