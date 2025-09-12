동아일보

[고양이 눈]“가을이 왔어요.”

화물차에 한 장의 단풍잎이 달라붙었습니다. 잠깐 내린 비가 접착제 역할을 했나 보네요. 이들이 빚어낸 가을 풍경에 계절의 변화를 실감합니다.

―서울 서초구 서초동에서

변영욱 기자 cut@donga.com
