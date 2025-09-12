본문으로 바로가기
[고양이 눈]“가을이 왔어요.”
동아일보
입력
2025-09-12 23:09
2025년 9월 12일 23시 09분
변영욱 기자
화물차에 한 장의 단풍잎이 달라붙었습니다. 잠깐 내린 비가 접착제 역할을 했나 보네요. 이들이 빚어낸 가을 풍경에 계절의 변화를 실감합니다.
―서울 서초구 서초동에서
“가을이 왔어요.”
#화물차
#단풍잎
#가을
#비
#서울
#서초구
#서초동
변영욱 기자 cut@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
