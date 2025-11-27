새벽에 올라간 차중 3호, 12차례 교신 완료…큐브위성 5기도 교신 완료

한국형발사체 누리호(KSLV-Ⅱ)에 실려 발사된 차세대중형위성 3호(차중 3호)가 예정된 궤도에 진입하며 초기 운용 단계에 들어갔다. 함께 실린 큐브위성 12기 중 5기 역시 지상국과의 교신에 성공해 국내 위성산업의 실제 운용 역량이 한 단계 확대됐다는 평가가 나온다.
● 차중 3호, 남극·국내 포함 12차례 양방향 교신…“초기 운용 안정화”
27일 우주항공청(우주청)은 이날 새벽 발사된 차중3호가 예정된 궤도에 정상 진입했으며, 오전 1시 55분경 남극세종기지 지상국과 양방향 교신에 성공했다고 밝혔다. 이후 2시 48분경 대전 한국항공우주연구원(항우연) 지상국 안테나를 통해 추가 교신에 성공했다. 이로써 차중 3호는 현재까지 항우연 지상국과 2차례, 해외 지상국(남극세종기지, 노르웨이 스발바르)과 12차례 양방향 교신을 수행했다.
교신 과정에서 위성본체 구성품이 정상 작동하는 것으로 확인되며 초기 운용 안정 단계에 진입했다는 분석이 나왔다. 우주청은 향후 지속적인 교신으로 위성 상태 정보를 받아 정밀 점검을 이어갈 계획이다.
차중 3호는 앞으로 두 달간 초기 운영을 거쳐 탑재체 점검과 임무 준비를 수행한 후, 태양동기궤도에서 1년간 지구를 하루 약 15바퀴씩 돌면서 우주 과학 임무를 진행한다. 차중 3호에는 바이오 3D프린팅 기반 줄기세포 3차원 분화 배양 검증(BioCabinet), 우주 플라즈마-자기장 측정기(IAMMAP), 우주용 광시야 대기광 관측기(ROKITS) 장비가 실렸다.
● 같이 발사된 큐브위성 12기 중 5기, 지상국과 교신 성공
차중 3호와 같이 발사된 큐브위성 12기도 각 개발 주관 기관에서 초기 교신과 성능 점검에 들어갔다. 이 중 한국전자통신연구원(ETRI)의 에트리샛(ETRISat), 코스모웍스의 JACK-003·004, 인하대의 인하로샛, 카이스트의 케이-히어로 5기는 지상국과 교신을 완료했다.
● 나머지 큐브위성 7기, 지속 교신시도 예정…12월 2일에 성공 판가름나
나머지 7기 중 일부는 첫 교신을 시도할 예정이며, 교신하지 못 한 못한 위성은 일정에 따라 추가 교신을 계속 시도할 예정이다.
우주청은 “큐브위성은 각 기관이 개별 지상국과 각자 교신하기 때문에 교신 시점이 모두 다르고, 초기 성공 판단 시점도 달라진다”며 “발사 후 5일이 지난 12월 2일, 큐브위성들의 상태를 종합해 발표할 예정”이라고 밝혔다.
윤영빈 우주청장은 “이번 누리호 4차 발사 성공은 13기 위성에 성능 검증 기회를 제공해 우주 임무 수행을 통해 위성 산업 역량 강화에 기여할 것으로 기대하며, 5·6차 발사도 성공적으로 준비해 탑재 예정 위성들에 대한 성능 검증 기회를 차질 없이 제공할 수 있도록 만전을 기하겠다”고 전했다.
댓글 0