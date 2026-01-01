민간 우주시대 연 韓, 누리호 5차 발사-차세대 발사체 개발 추진[글로벌 포커스]

美中, 민-관 협력 달 탐사 총력전
한국은 지난해 11월 27일 한국형 발사체 ‘누리호’의 4차 발사 성공으로 처음 민간 우주항공 시대를 열었다. 정부는 올해부터 2027년까지 이어지는 누리호 5차, 6차 발사를 포함한 후속 발사로 민간이 주도하는 상업 발사 시장의 기반을 마련할 계획이다.
한국도 우주 생태계 도전
올해 5차 이어 내년 6차 발사
2032년 달 착륙선 보낼 계획
누리호 4차 발사는 민간 기업이 조립을 총괄한 발사체가 단 한 번 만에 발사와 탑재 위성 교신까지 성공했다는 데 의의가 있다. 누리호 4차 발사의 주 탑재 위성인 ‘차세대 중형 위성 3호’는 발사 당일 지상과의 교신에 성공했다. 성패 기준엔 포함되지 않지만, 함께 탑재된 초소형 위성 12기의 사출도 성공적이었다. 위성 13기의 중량을 모두 합치면 960kg으로 첫 실용 발사였던 3차 발사의 탑재 중량(500kg) 대비 약 2배로 늘었다. 더 많은 중량을 우주 공간으로 나르며 실용 발사 능력을 키웠다는 평가가 나온다.
한국항공우주연구원(항우연)은 한화에어로스페이스와 함께 올 3분기(7∼9월) 누리호 5차, 2027년 6차 발사에 나선다. 가장 임박한 5차 발사는 누리호의 반복 발사 운용 능력을 검증하는 자리가 될 것으로 전망된다. 또 다수의 초소형 위성과 기술 실증 위성을 궤도에 올리는 등 우리 위성기술 및 위성 활용 능력을 강화하는 계기가 될 것으로도 보인다.
현재까지 확정된 누리호 발사 계획은 내년 6차가 마지막이다. 2028년 7차 발사는 예산 당국과 협의 중이다. 우주항공청은 “상업화가 가능한 90% 이상의 성공률을 갖추려면 현재 75% 성공률로 미뤄 볼 때 최소 10차 발사가 이뤄져야 한다”고 설명한다. 예산 확보가 여전한 ‘숙제’지만, 지난해 12월 이재명 대통령이 “우주 발사체를 매년 한 번씩 발사한다고 생각하고 투자를 준비하라”고 발언하면서 다시 추진 동력을 얻은 모양새다.
누리호와 별개로 ‘차세대 발사체 개발 사업’도 추진 중이다. 누리호가 1.5t급 실용위성을 지구 저궤도에 올리는 것이 목표라면, 차세대 발사체는 자주 우주탐사 역량 확보가 목표다. 항우연은 차세대 발사체 개발사업을 통해 2032년 달에 착륙선을 보낼 계획을 가지고 있다. 차세대 발사체 개발 또한 민간 기업인 한화에어로스페이스가 함께한다.
민간 우주 발사체 기업 이노스페이스는 올 상반기(1∼6월) 상업 발사 재도전에 나설 계획이다. 이노스페이스는 지난해 12월 소형 발사체 ‘한빛-나노’를 쏘아올리며 국내 민간 기업 중 최초로 상업 발사를 시도했지만 기체 손상으로 실패했다. 이노스페이스는 지난 발사를 통해 확보한 데이터를 토대로 실패 원인 조사에 나섰으며 재발사 시점은 조사 결과와 후속 조치 완료 시점을 토대로 확정될 예정이다. 아울러 항우연이 국내 기술로 개발한 지구관측위성 ‘아리랑 6호’도 올 상반기 중 발사된다. 0.5m급 해상도의 영상레이더(SAR)를 탑재해 밤이나 악천후에도 관측이 가능한 것이 아리랑 6호의 특징이다.
박종민 기자 blick@donga.com
