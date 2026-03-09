3100만원 휴머노이드 로봇, 롯데온에서 판매…‘게이즈샵’ 공식 입점

롯데쇼핑의 이커머스(전자상거래) 플랫폼 롯데온이 휴머노이드 로봇을 포함한 로봇 12종 판매를 시작한다고 9일 밝혔다.
휴머노이드 로봇은 롯데온에 공식 입점한 프리미엄 테크 라이프스타일 전문점 ‘게이즈샵’을 통해 이루어진다. 대표 상품은 중국 로봇 기업 유니트리의 휴머노이드 로봇 ‘G1’이다. 앞서 G1은 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2026에서 복싱 경기를 선보이며 화제를 모았다. 가격은 3100만 원대로 프리미엄 모델이다. ‘로봇개’로 불리는 4족 보행 로봇 ‘GO2 AIR’와 ‘GO2 PRO’도 선보인다. 해당 로봇은 계단 오르기와 장애물 회피는 물론 점프, 악수, 음성 명령 수행 등 다양한 상호작용 기능을 갖추고 있다.
롯데온은 최근 로봇청소기, 서빙 로봇 등 로봇 기술이 일상으로 빠르게 확산하는 가운데 소비자가 온라인에서 다양한 로봇 제품을 직접 비교·구매할 수 있도록 상품군을 확대했다고 설명했다.
최근 유통업계에서는 중국 로봇 기업들과 손잡고 휴머노이드 로봇을 선보이는 경우가 늘어나고 있다. 앞서 이마트는 올해 1월 말부터 영등포점 일렉트로마트에서 G1을 포함한 로봇 14종을 상설 전시하고 있다. 한국 소비자들과 접점을 확대하려는 중국 로봇 기업과 시장 반응을 확인하려는 유통업계의 수요가 맞물린 것으로 분석된다. 한 유통업계 관계자는 “시장에서 소비자가 가전제품을 고르듯 로봇을 체험할 수 있도록 해 시장의 반응을 확인하려는 차원”이라며 “중국 로봇 산업이 실제 생활형 기술 제품으로 확장하고 있는 만큼 한국 시장에서 성과를 내고자 할 것”이라고 설명했다.
