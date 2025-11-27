아이옵스, 누리호 4차 발사 참여… 한국형 발사체 최초 중형위성 AIT·조립 수행

위성 운영·지상시스템·AIT 전문기업 아이옵스는 오늘(27일) 새벽 성공적으로 진행된 ‘누리호(KSLV-II)’ 4차 발사에서 위성의 전기전자통합시험·조립(AIT) 및 발사 운용 지원을 수행했다고 밝혔다.
이번 누리호 4차 발사는 한국형 발사체 고도화 사업의 일환으로 추진된 실용급 발사로, 한국형 발사체로는 처음으로 중형위성(차세대중형위성 3호, CAS500-3)을 탑재했다. 이는 한국형 발사체가 실용급 위성을 목표 궤도에 정확히 투입할 수 있는 기술 성숙도를 입증했다는 점에서 의미가 크다.
차세대중형위성 3호는 고도 약 600km 궤도에 성공하며 본격적인 임무 수행에 돌입했다. 향후 지구 오로라와 대기광 관측, 자기장 및 플라즈마 측정 등 우주환경 탐사 임무를 수행할 예정이다. 이번 위성은 국내 기술진이 독자적으로 개발한 중형급 과학탐사 위성으로, 정밀 관측 데이터를 바탕으로 지구·우주 환경에 대한 과학 연구와 기술 자립화에 기여할 것으로 기대된다.
이번 누리호 4차 발사는 우주항공청 개청 이후 첫 발사이자, 체계종합기업이 위성체 구성품 제작과 조립을 총괄하고 민간기업이 발사 운용에 공동 참여한 첫 사례다. 이번 발사에는 주탑재 위성인 차세대중형위성 3호와 부탑재 큐브위성 12기가 함께 우주로 향했다.
발사 주관 기관은 한국항공우주연구원(발사체)과 한국항공우주산업(위성체)이며, 아이옵스는 위성의 조립·통합(AIT)부터 발사 운용에 이르기까지 전 과정에서 핵심적인 기술 지원과 역할을 수행했다. 특히 아이옵스 위성시험사업부는 위성의 기계 조립, 전기전자 시험, 시스템 통합시험 등 AIT 전 과정에 참여했으며, 품질 게이트(Q-Gate) 기반의 절차 표준화와 다중 점검 체계를 적용해 발사체 적합성과 운용 신뢰성을 확보했다. 아이옵스는 발사 직후 초기 운용 단계에서도 위성과의 안정적 교신과 상태 점검을 위한 기술 지원을 수행하며 성공적인 임무 전개를 지원할 예정이다.
아이옵스 관계자는 “AIT는 발사체와 위성의 완전한 호환성과 안정성을 검증하는 핵심 단계로, 이번 프로젝트를 통해 아이옵스의 기술력이 다시 한번 입증됐다”고 밝혔다.
아이옵스는 이번 성공적인 참여를 통해 위성 시험·조립·운용 등 기술 역량을 입증했으며, 향후 한국형 발사체 기반의 위성개발 전주기 지원 역량을 강화할 계획이다.
