인기의 대가? 유명 가수, 비(非) 유명 가수보다 수명 4.6년 짧다

대중의 사랑을 받는 유명 가수들이 비슷한 조건의 비(非) 유명 가수들보다 평균 수명이 거의 5년 짧다는 흥미로운 연구 결과가 나왔다. 이는 사생활 붕괴로 인한 스트레스, 불규칙한 생활과 수면 부족, 알코올과 약물에 노출되기 쉬운 생활방식 등 가수라는 직업이 갖는 고유의 위험성과는 별개로 ‘명성’ 그 자체가 수명 단축의 주요 원인임을 시사한다. 연구는미국과 유럽 가수들을 대상으로 했기에 국내 사정과는 다를 수 있다.
앞선 연구에서 유명 가수들이 일반인보다 일찍 사망하는 경향이 여러 차례 관찰됐다. 하지만 그 원인이 음악 산업의 노동 환경 때문인지, 아니면 평범함과 거리가 먼 스타들만의 삶의 방식 때문인지, 아니면 명성 자체 때문인지 명확하지 않았다. 이번 연구는 이런 의문을 해소하기 위해 진행했다.
이 중 324명은 세계적인 유명 가수, 나머지 324명은 출생 연도, 성별, 국적, 인종, 음악 장르, 밴드 보컬 또는 솔로 여부 등 같은 조건의 비(非) 유명 가수였다.
추적 조사가 가능하도록 1950년에서 1990년 사이에 활동한 가수들에 집중했다. 남성이 83.5%, 평균 출생 연도는 1949년(1910~1975년 출생), 북미 출신이 61%, 나머지는 영국을 포함해 유럽 출신이었다. 장르는 록 65%, 리듬 앤드 블루스(R&B) 14%, 팝 9%, 뉴웨이브 6%, 랩 4%, 일렉트로니카 2% 순이었다. 밴드 멤버가 59%였고, 솔로는 29%, 밴드·솔로 겸업 12%였다. 인종은 백인 77%, 흑인 19%, 기타 인종 4%였다.
유명 가수 표본은 음악 통계 웹사이트 어클레임드뮤직(acclaimedmusic.net)의 역대 톱 2000 아티스트 목록에서 선정했으며, 팬 투표나 음반 판매량이 아니라 전문가 평가를 기반으로 했다.
조사 결과, 유명 가수들은 평균 79.75세에 숨진 비 유명 가수보다 4.56년 이른 75.19세에 대개 사망했다.
밴드 활동은 솔로 활동 대비 사망 위험을 26% 낮추는 효과가 있었지만, 이를 고려해도 명성의 영향은 그대로 남아 유명 가수들은 덜 유명한 가수들보다 조기사망 위험이 33% 더 높은 것으로 분석됐다. 이는 비정기적 흡연 시 사망 위험 34% 증가와 비슷한 수준이다.
사망 위험이 더 커진 것은 가수들이 명성을 얻은 후에야 나타났으며, 이는 명성 자체가 조기사망의 원인이라는 가설을 더욱 강화했다. 즉, 일찍 죽어서 유명해진 것이 아니라 유명해진 이후 사망 위험이 증가한다는 것이다.
연구진은 “분석 결과 상대적으로 더 높은 조기사망 위험은 명성을 얻은 후에 나타나는 것으로 여겨지며, 이는 명성이 건강 위험을 증가시키는 주요 전환점이 될 수 있음을 시사한다”며 “명성은 이미 위험에 노출된 집단에 추가적인 취약성을 더하는 요인”이라고 설명했다.
유명 가수가 먼저 숨질 위험이 큰 이유는 뭘까? 연구진은 명성을 얻은 사람이 받는 특수한 심리·사회적 스트레스를 주된 원인으로 꼽았다. 상상을 초월하는 대중의 관심, 공연 스트레스, 장기 투어로 인한 사생활 상실 등이 정신적 스트레스를 악화하고, 이를 건강하지 않은 방법(음주와 약물 남용 등)으로 대처할 수 있다는 설명이다.
세계 대중음악계를 선도하는 미국과 유럽(특히 영국)의 유명 가수들은 6개월~1년의 장기 투어가 다반사다. 상당한 육체적 정신적 소모가 뒤따른다. 무대에서 멋진 공연을 보여줘야 한다는 압박감, 가족과 장기간 떨어져 지내는 외로움, 히트곡을 내지 못하면 바로 경쟁에서 밀릴 수 있다는 불안감, 사생활 실종으로 인한 스트레스와 기계처럼 팬과 미디어를 응대해야 하는 감정 노동 등은 스타가 감내해야 할 어려움이다.
유명 가수의 수명이 더 짧다는 사실은 역설적이다. 스타는 엄청난 돈을 번다. 일반적으로 부유층이 수명이 더 긴 경향이 관찰된다. 하지만 유명 가수는 그 반대다.
연구자들은 “명성은 높은 사회경제적 지위의 이점을 상쇄할 만큼 해로운 영향을 미치는 것으로 보인다. 이유는 유명인의 취약성이 매우 크다는 것을 의미하며, 이들을 위한 맞춤형 보호와 지원이 필요하다는 점을 보여준다”라고 밝혔다.
댓글 0