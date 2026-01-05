‘레이디 맥베스’ 막후 실세 마두로 부인도 체포

함께 美로 압송된 플로레스
차베스 前대통령 변호인 활동하며
6세 연하 마두로와 친분 쌓아 재혼
친척 마약밀수 등 구설 끊이지 않아
‘레이디 맥베스(Lady Macbeth).’
니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령(64)과 함께 3일(현지 시간) 미국 당국에 체포된 부인 실리아 플로레스 여사(70)를 일부 베네수엘라 국민들은 이렇게 불렀다. 셰익스피어 작품 ‘맥베스’에서 남편으로 하여금 왕을 살해한 뒤 권좌에 오르게 하는 등 막강한 영향력을 행사한 맥베스 부인처럼 강인하고 권력 지향적인 모습을 보여 왔기 때문이다.
마두로 대통령보다 6세 연상인 플로레스 여사는 버스 운전사 출신으로 노동 운동가를 거쳐 정치인이 된 남편과는 인생 여정이 사뭇 다르다. 그는 사회생활을 변호사로 시작하며 이른바 ‘엘리트 코스’를 걸었다. 플로레스 여사는 특히 1990년대 초 우고 차베스 전 대통령의 변호사로도 활동했다. 이 과정에서 차베스 전 대통령의 후계자였던 마두로 대통령과도 자주 교류하며 친분을 쌓았다. 2006∼2011년 베네수엘라 역사상 첫 여성 국회의장을 지냈고, 2012∼2013년에는 법무장관으로 활동했다. 차베스 정권에서 입법과 사법 권력을 모두 경험한 것이다.
마두로 대통령과 플로레스 여사는 마두로 대통령이 집권한 직후인 2013년 7월 결혼했다. 두 사람 모두 재혼이었다. 또 두 사람 모두 먼저 결혼에서 얻은 자식이 있다. 하지만 둘 사이엔 자식이 없다. 이 때문에 두 사람의 결혼은 ‘권력의 결합’으로 묘사되기도 했다. 마두로 대통령 집권 뒤 플로레스 여사의 입지는 더욱 커졌다. 평소 마두로 대통령은 아내를 ‘조국의 제1 전사’로 표현해 왔다. 주요 정책을 결정하는 과정에서도 플로레스 여사가 영향력을 행사한다는 게 정설로 여겨졌다. 실제로 베네수엘라에선 “최고 권력자는 플로레스다”라는 말도 유행이었다.
플로레스 여사는 국회의장 시절 친척 16명을 국회에 취업시켰다는 의혹을 받는 등 많은 논란을 일으켜 왔다. 친정 가족들이 마약 밀수로 물의를 빚기도 했다. 특히 그의 두 조카(여동생의 자식)가 2015년 11월 코카인을 밀수하려다 체포돼 국제적인 주목을 받기도 했다. 플로레스 여사는 여동생이 사망한 뒤 조카들을 입양해 법적으로는 ‘아들’이다. 이들은 미국에서 유죄 판결을 받았지만 베네수엘라에 유화책을 내세웠던 조 바이든 전 대통령 재임 당시인 2022년 사면을 받았다.
플로레스 여사의 친자식도 말썽이다. 특히 전남편과의 사이에서 낳은 세 아들 중 장남인 월터 제이컵 플로레스는 별다른 직업 없이 호화 해외여행을 즐기고, 전용기를 이용해 눈총을 받아 왔다.
플로레스 본인도 현재 마두로 대통령과 함께 마약 밀매, 뇌물 수수 혐의를 받고 있다. 뉴욕 검찰청은 플로레스는 대규모 마약 밀매범과 베네수엘라 국가마약단속청 국장 간의 회동을 중개했으며, 2007년에 수십만 달러의 뇌물을 받았다고 주장한다.
댓글 0