트럼프 “마두로 USS이오지마함 태워 압송…마러라고서 지켜봐”

도널드 트럼프 미국 대통령은 3일(현지 시간) 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령에 대한 체포 작전이 끝난 뒤 “마두로는 현재 미국 함정에 탑승했고 뉴욕에서 기소됐으니까 뉴욕으로 가게 될 것”이라고 밝혔다. 또 “(이번 작전에) 미국인 사망자는 없다”며 “앞으로 (베네수엘라에) 미국이 많이 개입하겠다”고 밝혔다.
이날 미국 폭스 ‘폭스 앤 프렌즈 위켄드’ 인터뷰에 따르면 트럼프 대통령은 플로리다주 팜비치에 있는 그의 마러라고 리조트에서 장성들과 함께 이번 체포 작전을 영상으로 지켜봤다. 트럼프 대통령은 “미군이 단 몇 초만에 철문을 부수고 들어가는 모습을 봤다”며 “정말 그런 광경은 처음 봤다”고 전했다. 또 체포 과정에서 미국인 사망자는 없지만 미군 헬리콥터가 피격당해 일부 미군 병사가 다쳤을 수는 있다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 미군의 작전 과정을 “마치 텔레비전 드라마 보는 것처럼 지켜봤다”고 말했다.
트럼프 대통령은 또한 미국이 헬리콥터와 전투기를 포함해 “엄청난 수”의 항공기를 보유하고 있다고도 했다.
마두로 대통령은 미국 함정을 통해 뉴욕으로 들어올 예정이다. 트럼프 대통령은 마두로 대통령 부부가 카리브해를 순찰 중이던 미국 해군 강습상륙함 USS이오지마함으로 압송됐다고 밝혔다.
갑작스런 대통령 공백 이후 남은 베네수엘라 정부 관료들이 계속 마두로 편에 설 경우 트럼프 대통령은 그들을 겨냥한 미국의 행동이 있을 수도 있다는 것을 시사했다. 그는 “만약 그들이 (마두로에게) 충성을 유지한다면 그들의 미래는 정말 끔찍할 것”이라며 “대부분은 이미 마음을 바꾼 것 같다”고 했다.
지난해 노벨평화상을 수상한 베네수엘라 야권 지도자 마리아 코리나 마차도를 지지할지 여부를 묻는 언론 질문에 트럼프 대통령은 “글쎄, 지금은 좀 살펴봐야 한다”며 “그들에게는 부통령이 있다. 솔직히 어떤 선거였는지 모르겠지만 마두로의 당선은 수치스러운 일이었다”고 말했다. 트럼프 대통령은 “베네수엘라 국민들에게 자유를 주고 싶다”며 “그들이 미국을 사랑하기 때문에 마두로의 체포를 기뻐한다”고도 했다.
체포 작전이 시작되기 전까지 미국과 마두로 사이에서는 일종의 협상 시도도 오갔던 것으로 밝혀졌다. 트럼프 대통령은 “그(마두로 대통령)는 마지막에 협상을 시도했지만 저는 ‘안 된다’고 했다”고 밝혔다. JD 밴스 미국 부통령은 미국이 공습을 감행하기 전에 마두로 대통령에게 “여러가지 출구”를 제시했다고 밝혔다. 그는 “트럼프 대통령은 여러 가지 해결책을 제시했지만, 전제 조건으로 마약 밀매는 반드시 중단되어야 하고, 도난당한 석유는 미국으로 반환되어야 한다는 점을 분명히 했다”고 설명했다.
일각에서 트럼프 대통령이 미국 의회의 사전 승인 없이 베네수엘라를 지상 공격한 것은 합법성에 문제가 있다는 지적이 일고 있다. 미국 민주당도 이에 대해 문제를 제기하기 시작했다. 짐 하임스 미국 민주당 하원의원은 “마두로는 불법적인 통치자이지만 미국이 의회의 승인 없이 그의 대통령직에 대해 군사 행동을 정당하게 할만큼 위협적이라는 증거는 못 봤다”며 “사태 이후의 전략, 베네수엘라의 혼란을 막을 방법에 대한 설명도 듣지 못했다”고 비판했다.
이에 대해 트럼프 대통령은 “(민주당원들은) 나약하고 멍청한 사람들”이라고 비난했다. 그러면서 “그들은 (내가) 훌륭한 일을 했다고 말해야 한다”며 “어쩌면 위헌일지도 모른다는 그런 말을 해선 안 된다”고도 했다.
트럼프 대통령은 미국 뉴욕타임스(NYT)와의 통화에서 “훌륭한 계획과 훌륭한 병력, 그리고 훌륭한 사람들 덕분이었다”며 “정말 멋진 작전이었다”고 말했다. 작전 승인 전 의회의 승인을 구했는지 등에 대해선 마러라고 기자회견을 통해 언급하겠다며 즉답을 피했다.
댓글 0