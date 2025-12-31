젤렌스키 “트럼프와 미군 주둔 논의중”…백악관은 침묵

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 전후 안전보장과 관련해 “미국, 유럽 국가들과 미군 주둔 가능성을 논의 중”이라고 밝혔다. 앞서 도널드 트럼프 행정부는 미군 파견을 거부했다. 이에 유럽 국가들이 다국적군을 구성해 우크라에 파병하고, 미국은 방공체계를 지원하는 방식이 논의됐었다. 젤렌스키 대통령의 이번 발언에 대해 백악관은 입장을 내놓지 않았고, 러시아도 외국군의 우크라이나 주둔을 강하게 반대하고 있어 실제 미군 주둔이 성사될지는 미지수다.
30일 로이터통신에 따르면 젤렌스키 대통령은 이날 취재진에게 “트럼프 대통령, 유럽 정상들과 미군 주둔 문제를 논의하고 있다”며 “이는 매우 강력한 안전보장책”이라고 했다. 이날 발언은 젤렌스키 대통령이 지난 28일 트럼프 대통령과 만난 데 이어, 내년 1월 6일 프랑스 파리에서 유럽 정상들과 ‘의지의 연합’ 회의를 앞둔 가운데 나온 것이다. 의지의 연합은 우크라이나의 전후 안전보장을 위해 영국, 프랑스가 주도해 결성한 회의체로 30여 개국이 참여하고 있다. 앞서 유럽 정상들은 15일 공동성명을 통해 전후 안전보장을 위한 다국적군 파병 방침을 밝히며 “유럽 주도 다국적군은 ‘의지의 연합’ 틀 내에서 참여 의사를 밝힌 국가들의 참여로 이뤄지며 미국의 지원을 받는다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 유럽에 협조하겠다면서도 파병은 없다고 못 박은 바 있다. 이에 젤렌스키 대통령의 발언대로 미군 주둔이 심도있게 논의되고 있다면 우크라이나에 유리한 방향으로 종전 협상이 진전되고 있는 것으로 볼 수 있다.
30일 유럽 각국 정상들과 마크 카니 캐나다 총리, 유럽연합(EU) 및 북대서양조약기구(NATO·나토) 수장들은 화상회의를 열고 종전안을 논의했다. 이들은 우크라이나가 푸틴 대통령 관저를 향해 드론 공격을 시도했다고 러시아가 주장하면서도 관련 증거를 내놓지 못하고 있다고 지적했다.
프리드리히 메르츠 독일 총리는 회의 후 소셜미디어 X에 “우리는 평화 절차를 진전시키고 있다”며 “이제 러시아를 포함한 모든 당사자의 투명성, 정직성이 요구된다”고 올렸다. 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 측근도 러시아의 주장을 뒷받침할 증거가 없다고 밝혔다고 로이터가 전했다. 이 측근은 “우크라이나와 동맹국들은 평화의 길을 고수하고 있는 반면, 러시아는 우크라이나에 대한 전쟁을 지속하고 강화하기로 선택했다”며 “이는 그 자체로 트럼프 대통령의 평화 의제에 대한 도전 행위”라고 지적했다.
