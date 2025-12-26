문화 경험 기회라더니…美 J-1 비자 ‘현대판 노예’ 악용

미국의 대표적 문화교류 프로그램인 J-1(비이민 교환방문) 비자가 일부 악덕 업체들의 이윤 추구 수단으로 악용되면서 ‘현대판 노예제’로 전락했다고 미 뉴욕타임스(NYT)가 25일(현지 시간) 보도했다.
NYT에 따르면 한국인 대학생 강모 씨는 2023년 스폰서 ‘J-1 비자 익스체인지’와 그 대리인에게 약 5000달러(약 720만 원)를 지불했다. 홍보 자료에는 “일생일대의 기회”라는 문구가 적혀 있었다. 하지만 강 씨는 인디애나주 한 철강 공장으로 보내졌고, 제대로 된 교육 없이 정화조 청소까지 하게 돼 불만을 제기하자 해고됐다. 그는 업체 측에 소송을 제기해 현재 진행 중이지만, 스폰서로부터 별다른 도움을 받지 못했다.
1990년 세워진 ‘전세계 국제학생교류재단’도 스폰서 중 한 곳으로, 2023년까지 연간 3300명의 J-1 비자 노동자를 모집하고 있으며, 수수료 수입만 490만달러에 달한다. 하지만 2018년에는 이 재단에 J-1 인턴십을 위해 1인당 2000달러를 내고 온 외국인 학생들이 뉴욕주의 한 산업용 온실로 보내졌다가 성희롱과 부상을 당하는 일이 발생했다. 네브래스카주의 한 양돈 농장으로 보내진 또 다른 이들은 하루 12시간씩 일했고, 다쳐도 병원에 갈 수 없었으며, 항의하면 추방 위협을 받았다고 호소하면서 “노예 같았다”고 호소했다.
J-1 비자는 전 세계 청년들이 미국에서 일하면서 문화적 경험을 쌓는 기회를 주기 위해 고안됐다. 프로그램의 운영을 위탁받은 스폰서들은 청년들을 일자리와 연수기관 등에 연결해 준다. 미국에는 현재 120곳 이상의 스폰서 단체가 활동하며, 이들을 통해 매년 30만 명이 미국에 입국하는 것으로 알려졌다.
NYT는 “미 국무부도 이 프로그램 내부에서 사익 추구가 벌어지고 있다는 사실을 여러 차례 지적해 왔지만, 스스로 경고에 제대로 대응하지는 않았다”고 지적했다. 다만 국무부 대변인은 성명을 통해 “규정을 준수하지 않은 스폰서들은 프로그램에서 배제해 왔다”고 반박했다.
댓글 0