캣츠아이, WP가 뽑은 ‘2026년 우리 사회를 변화시킬 50인’ 선정

걸그룹 ‘캣츠아이’가 미국 워싱턴포스트(WP)가 뽑은 ‘포스트 넥스트(POST NEXT): 2026년 우리 사회를 변화시킬 50인’에 선정됐다.
WP는 9일(현지시간) 공개한 ‘포스트 넥스트’ 명단에서 캣츠아이를 예술·엔터테인먼트 분야의 차기 주자로 꼽았다. 신문은 이들을 “K팝의 틀을 깨부수며 세계로 나가고 있는 그래미상 후보 가수”라며 “캣츠아이의 다양성은 다른 K팝 그룹들과 차별화되는 요소”라고 평가했다. WP는 이어 “공개 연애도 허락되지 않는 대부분의 K팝 스타들과 달리, 캣츠아이는 사생활을 대중에게 솔직하게 공개한다”면서 캣츠아이 일부 멤버들이 다양한 성적 지향을 드러낸 점도 높이 샀다.
캣츠아이는 방탄소년단(BTS)가 소속된 한국 기획사 하이브와 미국 음반 레이블 게펀레코드가 협력해 지난해 선보인 6인조 걸그룹이다. 멤버들은 한국과 미국, 스위스, 필리핀 등 다양한 국적으로 이뤄져 있다. 1일 개최된 제68회 그래미 어워즈에선 ‘최우수 신인상’과 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 2개 부문의 최종 후보에도 올랐다.
‘포스트 넥스트’는 WP가 해마다 정치와 경제, 문화 등 여러 분야에서 미 사회에 큰 영향을 미칠 인물들을 선정한 명단이다. 2026년 포스트 네스트엔 역사상 최초의 무슬림 뉴욕시장이 된 조란 맘다니와 도널드 트럼프 미 대통령 손녀이자 활발한 소셜미디어 활동으로 주목받고 있는 카이 트럼프 등이 이름을 올렸다.
