SM, 엑소 첸백시 26억 상당 자산 가압류…갈등 장기화

SM엔터테인먼트(041510)가 그룹 엑소(EXO) 멤버 첸, 백현, 시우민의 자산을 가압류했다.
11일 가요계에 따르면 최근 SM엔터테인먼트(이하 SM)는 첸, 백현, 시우민(이하 첸백시)의 자산을 가압류했다. 가압류된 자산은 첸의 주택 전세금 채권, 백현의 경기 구리시 아파트, 시우민의 서울 용산구 아파트 등이다.
이번 가압류에서 SM이 청구한 금액은 총 26억 원(첸 3억 원, 백현 16억 원, 시우민 7억 원)에 달하는 것으로 전해졌다. SM과 첸백시가 지난 2023년 6월 맺은 합의에 따라 발생한 개인 활동 매출 10% 상당의 채권을 보전하기 위함이다.
SM과 첸백시는 지난 2023년 6월부터 갈등을 벌여오고 있다. 당시 첸백시는 SM을 상대로 객관적 증빙 없는 정산, 부당한 장기간의 계약 등의 이유로 법적 대응을 준비 중이라며 “SM이 자료 제공 의무를 불이행함에 따라 기존 전속계약에 대해서는 해지 사유가 발생했다”라고 기존 전속계약을 해지할 것을 통보했다.
하지만 SM은 정산 자료를 충분히 제공해 왔다며, 세 사람의 새 소속사였던 INB100의 모회사 빅플래닛메이드엔터의 템퍼링 의혹을 제기했다.
갈등이 커지던 중 SM과 첸백시는 2023년 6월 18일 합의를 진행했고, 이때 SM은 엑소 그룹 활동은 SM에서, 개인 활동은 INB100에서 진행하되 첸백시의 개인 활동 매출액 10%를 지급하는 것으로 합의했다.
하지만 2024년 6월 첸백시는 SM의 합의 불이행을 주장하며 갈등이 다시 불거졌다. SM 측이 INB100에 음반·음원 유통수수료율 5.5%를 보장하기로 한 약정을 지키지 않았다는 것. 이에 첸백시는 SM 임원들을 사기 혐의로 고소했지만, 이 사건은 증거불충분으로 불기소 처분됐다.
이후 2025년 10월, 엑소 완전체 활동과 관련해 첸백시의 합류가 불발되면서 갈등이 다시 수면 위로 올라왔다. 당시 SM은 “당사는 지금까지의 모든 분쟁에서 이긴 상황이었고, 이에 당사가 3인 측에 요구한 것은 2023년 6월 18일 자 기존 합의서에서 정한 개인 활동 매출액의 10%를 지급하라는 것 하나였다, 다만 이는 아직 이행되지 않은 상태”라고 입장을 밝힌 바 있다.
