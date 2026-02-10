배드민턴 뛴 40대 심정지…운동 왔던 소방대원이 살렸다

배드민턴 대회 경기를 마치고 심정지로 쓰러진 40대 남성이 주변에 있던 소방관 등의 신속한 응급처치로 생명을 건졌다.
10일 제주소방안전본부에 따르면 지난 7일 오후 3시경 제주시 오라1동 제주복합체육관에서 배드민턴 경기 후 휴식을 취하던 A 씨(40대)가 의식을 잃고 쓰러졌다는 신고가 접수됐다.
당시 현장에는 고은혜 제주소방서 이도119센터 구급대원, 고미경 아라여성의용소방대 부대장을 비롯해 종합병원 간호사도 있었다. 이들은 쉬는 날 운동을 위해 체육관을 찾았던 것으로 알려졌다.
A 씨는 맥박과 호흡이 없는 심정지 상태였던 것으로 전해졌다.
이들은 A 씨를 발견한 뒤 곧바로 119에 신고했고, 심폐소생술(CPR)을 실시했다. 가슴압박과 자동심장충격기 등 신속한 응급처치가 이어졌다.
이들의 구조 활동 덕분에 구급대가 도착하기 전 A 씨는 스스로 의식을 되찾았다. 현재 병원에서 회복 중인 것으로 알려졌다.
이번에 활약한 이도119센터 소속 고은혜 소방장은 응급구조사 출신으로, 2018년 임용 이후 현재까지 구급대원으로 근무하며 현장 응급처치 역량을 꾸준히 쌓아왔다.
함께 심폐소생술에 참여한 아라여성의용소방대 고미경 부대장은 2019년 전국 의용소방대 경연대회에서 심폐소생술 분야 1위를 차지한 바 있다. 현재는 심폐소생술 강사로 활동 중이다.
소방안전본부는 “심정지 환자는 최초 목격자의 즉각적인 심폐소생술이 생존을 좌우한다”며, “심폐소생술을 익혀두면 도민 누구나 주변의 소중한 생명을 살릴 수 있다”고 전했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
