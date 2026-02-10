[단독]美그린베레-韓특전사, 블랙호크 타고 연합 강습훈련

미국 육군의 최정예 특수부대인 ‘그린베레’와 한국 특수전사령부 대원들이 최근 연합 공중강습훈련을 실시한 것으로 나타났다. 미 국방부(전쟁부)와 미 인도태평양사령부는 관련 사진 10여 장을 인터넷 홈페이지와 소셜네트워크서비스(SNS)에 공개했다.
공개된 사진들에는 미 그린베레 대원과 우리 특전사 대원들이 한미 연합사단(미2시단)의 블랙호크 헬기를 타고 주·야간 연합 공중강습 훈련을 실시하는 모습이 담겨있다.
특수 야시경을 쓰고 소총 등으로 무장한 한미 특수대원들이 칠흑같은 어둠 속에서 헬기를 타고 가상의 적진에 침투하는 장면 등도 포함됐다. 유사시 적 후방 깊숙이 침투해 게릴라전과 정찰은 물론이고 적군 지휘부를 체포·제거하는 임무(참수작전)를 수행하는 한미 특수부대가 연합훈련을 공개한 것은 9차 당대회를 앞둔 북한의 도발 가능성에 경고장을 보낸 것이라는 분석도 나온다.
과거 북한의 도발 위협이 고조되던 때에 미군 당국은 그린배레와 미 해군 특수전부대인 네이비실이 우리 특전사 대원들과 연합훈련을 실시하는 사진을 공개한 바 있다.
이번 훈련 기간 한미 특수부대원들은 전투사격(주·야간)과 항공화력유도, 특수작전(특수정찰·항공화력유도) 등 전시 임무를 고려한 다양한 전술과제과 전투기술을 숙달시키는훈련도 실시한 것으로 알려졌다.
미 인도태평양사는 이번 훈련에 ‘미 육군 특수작전분견대 알파’(U.S. Army Special Forces Operational Detachment-Alpha)가 참여했다고 밝혔다 . 통상 ‘A 팀’으로도 불리는 이 부대 명칭은 팀장을 비롯해 12명의 대원으로 구성된 그린베레의 최소 작전 단위 부대를 뜻한다. 그린베레와 같은 미 특수전 부대와 한국 특전사의 연합훈련이 공개된 것은 2024년 초 이후 2년 만으로 알려졌다.
군 관계자는 “한미 특수부대가 당초 계획한 연합훈련을 진행 중인 것은 맞다”면서도 훈련에 참가한 미측 전력의 구체적 소속 등에 대해선 언급하지 않았다.
다만 과거의 훈련 참가 사례를 볼때 이번에도 ‘그린베레’로 불리는 미 육군 특수부대의 7개 특수전단 중 하나인 미 육군 1특수전단 소속 대원들이 참가한 것으로 보인다. 미 국방부에 따르면 미 육군1특수전단은 태평양과 동남아 지역을 관할하면서 인도태평양 지역의 통합억제 태세에 기여하고 있다.
