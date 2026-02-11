아이브 장원영, 또래 환아 위해 2억 원 기부…“치료에 보탬 되길”

그룹 아이브(IVE) 멤버 장원영이 소아청소년 환자 지원을 위해 세브란스병원에 2억 원을 기부했다.
11일 세브란스병원에 따르면 장원영은 또래 아이들의 치료와 회복에 힘을 보태고, 긍정적인 메시지를 전하고자 이번 기부를 결정했다. 어린이와 청소년 팬층이 두터운 점도 영향을 준 것으로 전해졌다.
기부금은 세브란스 어린이병원 발전기부금 1억 원과 강남세브란스병원 소아청소년과 발전기부금 1억 원으로 나뉘어 사용된다. 해당 재원은 소아청소년 환자의 치료 지원과 진료 환경 개선 등에 활용될 예정이다.
이상길 연세의료원 대외협력처장은 “소아청소년 환자들을 위한 뜻깊은 나눔에 감사드린다”며 “기부금이 환아들의 치료와 회복에 실질적인 도움이 되도록 소중히 사용하겠다”고 전했다.
아이브는 정규 2집 ‘리바이브 플러스(REVIVE+)’의 선공개곡 ‘뱅뱅(BANG BANG)’으로 활동을 이어가고 있다. 해당 곡은 국내외 차트에서 존재감을 드러내고 있으며, 장원영은 작사에 참여해 아티스트로서의 면모를 보였다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0