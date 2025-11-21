트럼프 ‘판도라 상자’ 열린다… 엡스타인 파일 30일내 공개

수사자료 공개법안 서명한 트럼프

“민주당 인사들도 깊이 연관돼 있어”

민주 “파일 전면공개 추진할 것”

척 슈머 “무삭제 파일 공개 압박할 것” 도널드 트럼프 미국 대통령이 성범죄자 제프리 엡스타인 파일 공개를 강제하는 법안에 서명한 19일(현지 시간) 워싱턴 국회의사당에서 척 슈머 민주당 상원 원내대표(오른쪽)가 기자회견을 하고 있다. 슈머 원내대표는 예외 조항에 따라 파일의 전면 공개가 어려울 수 있다는 지적에 대해 “법무부가 전체 무삭제 파일을 공개하도록 압박할 것”이라고 말했다. 워싱턴=AP 뉴시스

민주당 로 카나 하원의원, 공화당 토머스 매시 하원의원 등이 공동 발의한 이 법안은 전날 미 하원에서 찬성 427표, 반대 1표로 통과됐고, 상원에선 만장일치로 가결됐다.엡스타인은 10대 미성년 여성을 유인해 다양한 분야의 유력 인사들에게 성 상납을 강요한 혐의를 받았다. 2008년엔 미성년자 30여 명에 대한 의제강간(13세 미만에 대한 간음, 추행), 성매매 혐의 등으로 유죄 평결을 받았다. 또 2019년 7월 다른 20여 명의 미성년자를 성적인 목적으로 인신매매한 혐의로 다시 체포됐고, 한 달 뒤 수감 중 스스로 목숨을 끊었다.

트럼프 대통령은 민주당 유력 인사와 엡스타인 사이에 유착 관계가 있다고 주장하며 민주당에 공세를 퍼붓고 있다. 그는 법안 서명 직후 트루스소셜에 “민주당 인사들과 엡스타인의 관계에 대한 진실이 곧 밝혀질 것”이라며 “엡스타인은 빌 클린턴 전 대통령, 래리 서머스 전 재무장관, 정치 활동가 리드 호프먼(링크트인 창업자), 하킴 제프리스 민주당 하원 원내대표, 스테이시 플래스킷 민주당 하원의원 등과 깊이 연관돼 있었다”고 썼다. 미 법무부는 15일 엡스타인과 이들 간의 관계를 들여다보는 수사에 착수한 상태다.그래도 민주당은 파일의 전면 공개를 추진하겠다며 벼르고 있다. 척 슈머 민주당 원내대표는 “법무부가 전체 무삭제 파일을 공개하도록 압박할 것”이라고 했다.

엡스타인 파일



금융인 출신의 억만장자 제프리 엡스타인(1953∼2019)이 저지른 성범죄 관련 수사 자료와 이메일, 문건 등을 말한다. 엡스타인은 다수의 10대 소녀들을 상대로 성착취 범죄를 저지른 혐의로 2019년 수감돼 그해 감옥에서 스스로 목숨을 끊었다. 이번에 미국 의회를 통과한 엡스타인 파일 공개법에 따르면 법무부는 법안 발효 30일 내에 파일을 공개해야 한다. 단, 피해자 보호와 진행 중인 수사, 국가 안보 등을 이유로 일부 내용을 비공개할 수 있다.