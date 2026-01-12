에픽하이, 2026 역주행 주인공? ‘Love Love Love’ 차트 상위권 진입

그룹 에픽하이(EPIK HIGH)의 ‘Love Love Love(Feat. Yoong Jin of Casker)’가 챌린지 열풍과 함께 역주행 흐름을 제대로 타고 있다.
에픽하이(타블로, 투컷, 미쓰라)가 2007년 발표한 정규 4집 ‘Remapping The Human Soul(리매핑 더 휴먼 소울)’의 수록곡 ‘Love Love Love’는 12일 기준 애플뮤직 오늘의 TOP100 대한민국 차트 4위, 스포티파이 TOP 50 대한민국 차트 7위, 유튜브 뮤직 주간 차트 42위에 안착하며 주요 음원 차트에서 존재감을 넓혀가고 있다.
여기에 멜론 TOP100에도 이름을 올렸으며, 인스타그램 인기 상승 오디오 10위까지 기록하며 심상치 않은 상승세를 이어가고 있다.
‘Love Love Love’는 최근 틱톡, 쇼츠, 릴스 등 각종 SNS에서 챌린지로 사용되며 음악 팬들 사이에서 재조명받고 있다. 경쾌하면서도 몽환적인 멜로디와 중독성 강한 후렴이 숏폼 콘텐츠와 조화를 이루며 시너지를 극대화하고 있다. 가사에 맞춰 하트 모양을 그리는 포인트 안무가 챌린지 유저들 사이에서 다양하게 활용되며 보는 재미를 더하고 있다.
에픽하이의 대표 감성 힙합 ‘Love Love Love’는 지난해 3월 발매된 식케이(Sik-K), 릴 모쉬핏(Lil Moshpit)의 ‘LOV3’의 샘플링으로도 사용되며 주목을 받은 바 있다. 에픽하이는 지난달 4회차 전석 매진을 기록한 ‘2025 에픽하이 콘서트’에서 ‘Love Love Love’와 ‘LOV3’의 리믹스 버전 무대를 선보이며 관객들을 열광케 했다.
에픽하이는 151만 구독자를 보유한 유튜브를 통해 매주 음악을 비롯한 다양한 일상 이야기를 선보이고 있으며, 2026년에도 다채로운 활동으로 팬들과의 소통을 이어갈 예정이다.
