트럼프 “해외엔 안 판다”던 최신 AI칩… UAE-사우디 기업에 7만개 수출 허가

  • 동아일보

글자크기 설정

대미투자 약속 대가로 빗장 풀어
‘中 우회 수출’ 막을 보안 의무화
韓에도 엔비디아 AI칩 수출 기대감

젠슨황에게 다가가는 트럼프 도널드 트럼프 미국 대통령(첫 번째 줄)이 19일 워싱턴 케네디센터에서 열린 미-사우디 투자포럼에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·두 번째 줄 오른쪽)에게 말을 걸고 있다. 트럼프 대통령과 최근 관계를 회복한 일론 머스크 테슬라 CEO가 이를 지켜보고 있다. 워싱턴=AP 뉴시스
젠슨황에게 다가가는 트럼프 도널드 트럼프 미국 대통령(첫 번째 줄)이 19일 워싱턴 케네디센터에서 열린 미-사우디 투자포럼에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·두 번째 줄 오른쪽)에게 말을 걸고 있다. 트럼프 대통령과 최근 관계를 회복한 일론 머스크 테슬라 CEO가 이를 지켜보고 있다. 워싱턴=AP 뉴시스
미국 도널드 트럼프 행정부가 사우디아라비아 등 중동 주요 우방국들에 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 반도체 수출을 허용했다. 앞서 트럼프 대통령이 첨단 AI 반도체 수출 제한 가능성을 언급했지만, 미국에 안보 위협이 없고 경제 이익이 보장된다면 우방국들에는 이를 제공할 수 있음을 시사한 것이란 해석이 나온다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 상무부는 19일(현지 시간) AI 기업인 사우디 휴메인과 아랍에미리트(UAE) G42에 엔비디아 최신 반도체 수출을 인가했다. 승인된 물량은 엔비디아의 최신 서버용 그래픽처리장치(GPU)인 GB300 및 이와 동등한 성능의 반도체로 기업당 3만5000개씩 총 7만 개다. GB300은 현 기준 세계 최고 성능의 AI 반도체인 블랙웰이 적용된 제품이다. 이는 직전 조 바이든 행정부가 제3국을 통한 중국으로의 기술 유출을 막기 위해 중동 지역에 설정했던 수출 규제를 트럼프 행정부가 푼 것을 의미한다.

트럼프 행정부는 미국 기업의 실리 챙기기를 고려해 이 같은 결정을 내린 것으로 보인다. WSJ에 따르면 하워드 러트닉 미 상무장관이 중동 우방국들이 기존에 약속한 대미(對美) 투자를 먼저 이행해야 AI 반도체 수출 허가를 내줄 수 있다는 방침을 고수했다. 이로 인해 막판까지 협상이 지연된 것으로 알려졌다. 결국 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자가 18일 백악관을 찾아 트럼프 대통령과 회담을 한 뒤에야 인가가 떨어졌다. 이 자리에서 양국은 사우디 휴메인이 일론 머스크의 xAI 및 엔비디아와 협력해 500MW(메가와트) 규모의 데이터센터를 짓기로 합의했다.

다만, 트럼프 행정부는 수출 빗장을 푸는 대신에 고강도 보안 장치를 의무화했다. 미 상무부 산하 산업안보국(BIS)은 이번에 수출되는 반도체가 중국 화웨이 등 제재 대상 기업으로 흘러 들어가지 않도록 엄격한 보안 규정을 적용할 예정이다. 또 관련 규정이 제대로 지켜지는지를 지속적으로 모니터링하기로 했다.

중동 우방국들에 AI 반도체 수출이 허용되는 게 한국에도 긍정적이란 관측이 제기된다. 특히 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난달 방한해 약속한 한국 공급 AI 반도체 물량도 예정대로 진행될 가능성이 커졌다는 분석이 나온다. 황 CEO는 한국 정부와 주요 기업들에 2030년까지 최신 GPU 26만 장을 공급하겠다고 밝힌 상태다.

#미국#중동 우방국#엔비디아#인공지능 반도체#AI 수출 규제#데이터센터#보안 규정
임현석 기자 lhs@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스