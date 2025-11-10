“한국 욕하면 돈 번다”…일본서 韓유튜버 기괴한 ‘혐한 장사’

자극적인 혐한 콘텐츠로 조회수를 올리는 일부 유튜버들이 허위 정보를 퍼뜨리며 국가 이미지를 훼손하고, 한일 관계까지 악화시키는 현상이 이어지고 있다. 전문가들은 플랫폼의 수익 구조와 미디어 교육의 부재가 이 같은 왜곡을 키우고 있다고 지적한다.
● 근거 없는 ‘혐한 발언’ 반복… 경찰 조사로 이어져
최근 유튜버 ‘대보짱’은 자극적인 혐한 발언과 허위 사실을 담은 영상을 지속적으로 게시하다, 결국 허위사실 유포 혐의로 경찰 수사를 받게 됐다. 그는 근거 없는 통계를 내세워 “한국의 치안이 무너졌다”는 등의 허위 주장을 반복하며, 위안부 문제나 현 정부 비판 등 정치·사회적 민감 이슈를 자극적으로 다뤘다.
● 일본 ‘C’사 소속 유튜버들, ‘혐한 발언’ 한목소리…조직적 활동 의혹
문제는 이러한 활동이 개인적 일탈을 넘어 조직적 움직임일 가능성이다. 대보짱은 일본 MCN(다중채널네트워크) ‘C사’ 소속으로, 같은 회사에는 혐한 성향의 또 다른 유튜버 ‘이가 에브리데이(李家 everyday)’도 포함돼 있다.
두 사람은 함께 방송을 진행하며 “한국 교과서가 왜곡됐다”, “김대중이 나라를 망쳤다” 등 정치적 발언을 서슴지 않았다. 이들의 영상은 일본 내에서 사실 확인이 어려운 외국인 시청자들에게 빠르게 확산되며, 한국 사회에 대한 편견과 혐오를 조장하고 있다.
● “허위정보 바로잡아야”…한국 유튜버들의 팩트체크 반격
한편, 왜곡된 정보를 바로잡기 위한 팩트체크 콘텐츠도 등장하고 있다. 구독자 45만 명을 보유한 유튜버 ‘한국 JIN’은 ‘한국이 위험하다’는 주장을 검증하기 위해 직접 일본인 관광객을 인터뷰하고 거리 취재를 진행했다. 영상 속 일본인들은 “전혀 달라진 점을 느끼지 못했다”, “한국 사람들은 친절하고 상냥하다”며 긍정적인 반응을 보였다. 이 같은 ‘현장 검증형 콘텐츠’는 왜곡된 담론을 완화하는 긍정적 역할을 하고 있다.
● “자극이 돈 된다”… 가짜뉴스 키우는 플랫폼 구조
전문가들은 자극적인 내용일수록 더 많은 수익을 올리는 플랫폼 구조가, 허위정보와 혐한 콘텐츠를 끊임없이 재생산하게 만들고 있다고 지적한다.
이재국 성균관대 미디어커뮤니케이션학과 교수는 “누구나 영상을 올려 수익을 얻을 수 있는 시대지만, 조회수를 보장하는 건 결국 자극적이고 왜곡된 콘텐츠”라며 “이 구조가 선동성 영상의 재생산을 부추기고 있다”고 말했다.
● “알고리즘 조정·미디어 교육 병행돼야”
그는 “법적 규제만으로는 표현의 자유 침해 논란과 실효성 한계가 있어 근본적 해결책이 되기 어렵다”며 “플랫폼 기업이 알고리즘을 조정해 허위·혐오 콘텐츠 노출을 줄이는 등 자율적 책임을 져야 한다”고 강조했다.
또 “이런 콘텐츠를 소비하는 시민이 정보를 걸러낼 수 있는 미디어 리터러시를 갖추는 것이 중요하다”며 “정부와 교육기관이 이를 체계적으로 지원해야 한다”고 덧붙였다.
