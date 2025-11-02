시진핑의 선물은 ‘LG디스플레이’ 탑재된 샤오미15 울트라

시진핑 중국 국가주석이 정상회담을 기념해 이재명 대통령에게 선물한 중국 스마트폰은 카메라 기능이 우수한 것이 장점인 샤오미 15 울트라인 것으로 나타났다. 해당 스마트폰에는 LG디스플레이 부품이 탑재됐다.
아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 위해 방한한 시 주석은 이달 1일 이재명 대통령과의 친교 자리에서 문방사우 세트와 샤오미 15 울트라 2대를 준비했다. 이 대통령과 김혜경 여사를 위한 것이다.
샤오미 15 울트라는 올해 3월 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일 박람회 ‘MWC 2025’에서 공개한 신제품이다. 카메라 브랜드 라이카와 협업해 만들어져 현존하는 스마트폰 중 카메라 성능이 가장 우수하다는 평가를 받는다.
14㎜ 초광각, 23㎜ 1인치 메인, 70㎜ 망원, 100㎜ 초망원 렌즈와 라이카 주미룩스 광학 렌즈, 소니 LYT-900 이미지 센서를 조합한 카메라 성능이 최대 강점으로 꼽힌다. 100㎜ 초망원 카메라는 인센서 줌 기술을 적용해 최대 200㎜까지도 확대 촬영할 수 있다.
한국에도 올 3월 16GB 메모리와 512GB 스토리지를 탑재한 단일 모델 가격이 169만9000원으로 국내 출시됐다. 샤오미 스마트폰이 이전까지 삼성전자 갤럭시와 애플 아이폰 대비 가격이 낮아 가성비 제품으로 취급받던 것을 고려하면 샤오미 15 울트라 가격은 상당히 고가로 인식된다.
한중 정상이 스마트폰을 주고받는 과정에서 큰 웃음이 나오기도 했다. 중국 측 관계자가 한중정상회담 종료 후 양국 정상 간 친교 시간에 선물을 공개하면서 “작년에 생산된 샤오미의 최신형 스마트폰으로, 스마트폰 안의 디스플레이는 한국 제품”이라고 소개했다.
그러자 이 대통령이 “통신 보안은 되냐”고 묻자 시 주석은 웃으며 “뒷문(백도어)이 있는지 한번 확인해보라”고 맞받아친 것이다. 중국의 최신 전자제품이 이용자의 개인 정보를 탈취한다는 의혹을 이 대통령이 재치있게 던지자, 시 주석 역시 이를 무겁지 않게 받아쳤다는 평가다.
