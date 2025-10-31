중일 정상회담…시진핑 “옳은 궤도로 전진” 다카이치 “이해와 협력”

시진핑 중국 국가주석과 다카이치 사나에 일본 총리가 처음으로 만나 ‘협력’과 ‘호혜적 관계 정립’을 강조했다. 다만 시 주석이 ‘하나의 중국’을 간접적으로 언급하는 등 양국이 풀어야 할 숙제를 제시하기도 했다.
아시아태평양경제협력체(APEC) 참석차 방한 중인 시 주석은 31일 중일 정상회담 모두발언에서 “중국은 건설적이고 안정적인 중일 관계를 만들어가야 한다고 생각한다”며 “호혜, 상생의 협력을 이어가야 한다”고 했다. 다카이치 총리 역시 “(이번 만남에서) 양국은 지역과 국제사회의 평화와 번영이라는 아주 중요한 것에 대해서 전략적 호혜 관계를 추진하고 있다”고 했다.
시 주석은 국제 정세의 변화 속에 일본과의 지속적인 소통을 약속했다. 그는 “저희가 계속해서 소통하고 함께 중일 관계가 옳은 궤도로 전진하기를 바란다”며 “국제 정세가 혼란스럽다. 중일 양국은 매우 가까운 이웃 국가로 서로의 매우 중요한 동반자다”라고 강조했다.
이어 “중일 관계가 장기적으로 건강하고 안정적으로 발전하는 것은, 그리고 호혜롭게 발전하는 것은 국제사회의 기대에도 부합한다”며 “중국은 일본과 함께 중일 4대 정치 문건에서 세운 원칙과 방향을 따라 함께 양자 관계를 수호하기를 바란다”고 했다.
시 주석이 말한 중국과 일본의 4대 정치문건은 1972년 수교 때 발표한 ‘중일 공동성명’, 1978년 ‘중일 평화우호조약’, 1998년 ‘중일 평화와 발전의 우호협력 동반자 관계 수립 노력을 위한 공동선언’, 2008년 ‘중일 전략적 호혜관계 전면 추진에 관한 공동성명’을 가리킨다.
이 문건들은 ‘하나의 중국’ 원칙과 주권·영토 완전성 상호 존중, 패권 추구 반대 등의 내용을 담고 있다. 중국이 대만과 긴밀한 관계를 유지해온 일본에 자주 꺼내 드는 카드기도 하다.
시 주석은 끝으로 “중일 전략적 호혜 관계를 수호하고 신시대 요구에 맞는 건설적인 그리고 안정적인 중일 관계를 만들어 나가길 바란다”고 강조했다.
다카이치 총리는 “양국은 여러 우려와 과제도 있지만, 그러한 걸 줄여가면서 이해와 협력을 갖고 구체적인 성과를 내고자 한다”며 “저는 신념과 실행력을 갖고 일을 하겠다. 솔직하게 말씀드리면서 정상간의 관계를 깊게 만들어 나가고자 한다”고 화답했다.
