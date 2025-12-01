전재수-임종성-김규환, 통일교 해저터널 행사장에 나란히

경찰, 오늘 전재수 피의자 신분 조사
“공소시효 고려, 사실관계 신속파악”
‘한학자 집무실’ 출입 기록도 확보
통일교의 정·관계 금품 로비 의혹을 수사 중인 경찰이 19일 더불어민주당 전재수 의원을 피의자 신분으로 불러 조사한다. 경찰은 15일 압수수색을 통해 통일교의 심장부인 경기 가평군 천정궁 내 ‘한학자 총재 집무실’ 출입 기록을 확보한 것으로 확인됐다. 경찰은 전 의원 등이 통일교 숙원사업인 한일 해저터널 추진을 논의한 행사에 참석한 동영상 등을 토대로 전 의원의 혐의를 추궁할 계획이다.
● 警 “공소시효 고려해 신속 조사”
18일 경찰과 법조계 등에 따르면 경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 전 의원에 대해 19일 오전 출석을 요구했다. 전 의원은 2018년경 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 통일교 숙원 사업인 한일 해저터널 추진 청탁과 함께 현금 2000만 원, 불가리 시계 1개를 수수한 혐의를 받는다.
경찰이 김건희 특검으로부터 사건을 이첩받은 지 9일 만에 전 의원을 조사하는 배경엔 ‘공소시효 도과’에 대한 압박이 깔려 있다. 의혹이 제기된 2018년 당시 행위의 정치자금법 위반 공소시효는 7년으로, 연내에 결론을 내지 않으면 시효가 완성될 수도 있기 때문이다. 경찰 관계자는 “공소시효 문제가 있어서 최대한 신속하게 사실관계를 파악하기 위해 노력하고 있다”고 말했다.
전 의원은 혐의를 전면 부인했다. 전 의원은 18일 자신의 페이스북에 “저는 민주당의 정치적 험지인 부산에서 세 번 떨어지고 네 번째 만에 당선된 사람”이라며 “그런 제가 현금 2000만 원과 시계 1점을 받고 그 대가로 부산의 미래를 팔아먹겠습니까”라고 적었다. 이어 “차라리 현금 200억과 시계 100점을 받았다고 하라. 그 정도는 되어야 최소한의 논리적 개연성이라도 있는 것 아니겠나”라고 항변했다.
● 한 총재 집무실 출입기록, 스모킹건 되나
경찰은 압수수색에서 확보한 천정궁 내 한 총재 집무실의 출입기록을 집중해서 분석하는 것으로 알려졌다. 천정궁은 통일교의 핵심 거점으로 한 총재가 거주하며 업무를 본 곳으로, 정치권 로비 의혹의 진원지로 꼽힌다.
경찰은 집무실 출입기록을 윤 전 본부장의 ‘특별보고서’에 적힌 면담 날짜와 대조해 전 의원 등 정치권 인사의 방문 시점과 체류 시간을 좁혀가고 있다. 앞서 윤 전 본부장은 한 총재에게 올린 2018년 9월 10일 특별보고에서 ‘천정궁에 방문했던 전재수 의원’이라고 표현한 바 있다. 한 총재는 17일 구치소 접견 조사에서 “전 의원이 천정궁에 온 적 있냐”는 질문에 “기억이 안 난다. 돈을 줬다면 윤 전 본부장이 줬을 것”이라는 취지로 진술한 것으로 알려졌다. 경찰은 18일 한 총재의 비서실장을 지낸 정원주 씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다.
경찰은 압수수색에서 통일교 측의 명품 구매 내역을 확보하고 로비 물증도 역추적 중이다. 또, 전 의원과 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 자유한국당(이후 미래통합당) 의원 등 3명이 2018년 통일교가 설립한 한세계평화국회의원연합(IAPP) 행사에서 동시에 찍힌 동영상도 확보했다. 당시 행사에선 통일교 숙원사업인 한일 해저터널 추진과 관련된 논의도 이뤄졌다. 다만 이들은 “초청받은 행사라 의례적으로 참석한 것”이라는 입장으로 전해졌다.
통일교 관계자들은 “해당 행사는 평창 겨울올림픽 성공을 위한 내용이 대부분이었고, (금품 주장 관련은) 윤 전 본부장이 알아서 한 일”이라며 의혹을 전면 부인한 것으로 전해졌다.
