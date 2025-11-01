‘트로이 목마’ 절도 수법…택배 상자 숨어 4300만원 金 털었다

동아일보

중국에서 고대 ‘트로이 목마’ 전술을 떠올리게 하는 기상천외한 가택 침입 절도 사건이 벌어졌다. 구글 gemini로 표현한 가상의 이미지
중국에서 고대 ‘트로이 목마’ 전술을 떠올리게 하는 기상천외한 가택 침입 절도 사건이 벌어졌다. 구글 gemini로 표현한 가상의 이미지

중국에서 고대 ‘트로이 목마’ 전술을 모방한 기상천외한 가택 침입 절도 사건이 발생했다. 범인은 배달원을 시켜 자신이 들어 있는 상자를 건물 안으로 들여보낸 뒤 수천만 원 상당의 금을 훔쳐 달아났다. 경찰에 붙잡힌 그는 “TV 드라마에서 아이디어를 얻었다”고 진술했다.

28일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 지난 9일 중국 후난성의 한 주거용 건물 안으로 배달원이 커다란 상자를 들고 들어갔다. 상자 안에는 46세 자오라는 남자가 들어 있었다.

배달원 시켜 상자 반입...4300만원 금 훔쳐 달아나

이 남자는 입구 감시카메라를 피하기 위해 배달원을 고용한 뒤 자신이 몸을 숨긴 상자를 건물 안으로 운반하도록 시켰다.

그리고는 상자에서 몰래 기어나와 귀가하는 여성의 집에 따라 들어갔다. 그는 여성에게 금고를 강제로 열게 한 후 금 230g(시가 약 4300만 원)과 현금 2000위안(약 40만 원)을 빼앗았다.

이어 여성이 신고하지 못하도록 수면제를 먹이고 피해자가 의식을 잃은 사이 약 4시간 동안 집안을 청소하며 증거를 지웠다.

이어 다시 상자 안으로 들어간 뒤 다른 택배 회사에 전화해 상자를 가져가도록 했다.

경찰 50명 풀었지만 오리무중

남성이 빠져나간 후 의식을 되찾은 여성은 즉시 경찰에 신고했다. 경찰은 50명이 넘은 수사 인력을 동원해 CCTV 영상을 확인하고 목격자를 상대로 탐문수사를 벌였지만 초반에는 별다른 단서를 찾지 못했다.

긴 수사를 벌인 끝에 경찰은 사건당일 반입된 택배 상자를 수상히 여겼고, 물류 데이터, 지문, CCTV영상 등을 종합적으로 분석한 끝에 용의자 자오를 특정했다.

트로이목마(게티이미지)
트로이목마(게티이미지)

“TV드라마 보다가 영감 얻었다”

자오는 후난성에서 중국 동부 저장성으로 도주한 상태였다. 경찰은 사건 발생 약 열흘 만인 지난 18일 자오를 체포했다. 자오는 현재 구금된 상태다. 상자를 배달한 배달원들은 입건되지 않았다.

자오는 “TV 드라마에서 ‘트로이 목마’아이디어를 얻었다. 이렇게 빨리 잡힐 줄 몰랐다”고 진술했다. 트로이 목마 전술은 고대 그리스 로마 신화의 트로이 전쟁에서 유래한 전략으로, 병사를 숨긴 거대한 목마를 전리품으로 가장해 성 안으로 들여보낸 뒤 침투하는 수법이다.

박태근 기자 ptk@donga.com
