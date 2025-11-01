‘트로이 목마’ 절도 수법…택배 상자 숨어 4300만원 金 털었다

중국에서 고대 ‘트로이 목마’ 전술을 모방한 기상천외한 가택 침입 절도 사건이 발생했다. 범인은 배달원을 시켜 자신이 들어 있는 상자를 건물 안으로 들여보낸 뒤 수천만 원 상당의 금을 훔쳐 달아났다. 경찰에 붙잡힌 그는 “TV 드라마에서 아이디어를 얻었다”고 진술했다.
28일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 지난 9일 중국 후난성의 한 주거용 건물 안으로 배달원이 커다란 상자를 들고 들어갔다. 상자 안에는 46세 자오라는 남자가 들어 있었다.
● 배달원 시켜 상자 반입...4300만원 금 훔쳐 달아나
이 남자는 입구 감시카메라를 피하기 위해 배달원을 고용한 뒤 자신이 몸을 숨긴 상자를 건물 안으로 운반하도록 시켰다.
그리고는 상자에서 몰래 기어나와 귀가하는 여성의 집에 따라 들어갔다. 그는 여성에게 금고를 강제로 열게 한 후 금 230g(시가 약 4300만 원)과 현금 2000위안(약 40만 원)을 빼앗았다.
이어 여성이 신고하지 못하도록 수면제를 먹이고 피해자가 의식을 잃은 사이 약 4시간 동안 집안을 청소하며 증거를 지웠다.
이어 다시 상자 안으로 들어간 뒤 다른 택배 회사에 전화해 상자를 가져가도록 했다.
● 경찰 50명 풀었지만 오리무중
남성이 빠져나간 후 의식을 되찾은 여성은 즉시 경찰에 신고했다. 경찰은 50명이 넘은 수사 인력을 동원해 CCTV 영상을 확인하고 목격자를 상대로 탐문수사를 벌였지만 초반에는 별다른 단서를 찾지 못했다.
긴 수사를 벌인 끝에 경찰은 사건당일 반입된 택배 상자를 수상히 여겼고, 물류 데이터, 지문, CCTV영상 등을 종합적으로 분석한 끝에 용의자 자오를 특정했다.
● “TV드라마 보다가 영감 얻었다”
자오는 후난성에서 중국 동부 저장성으로 도주한 상태였다. 경찰은 사건 발생 약 열흘 만인 지난 18일 자오를 체포했다. 자오는 현재 구금된 상태다. 상자를 배달한 배달원들은 입건되지 않았다.
자오는 “TV 드라마에서 ‘트로이 목마’아이디어를 얻었다. 이렇게 빨리 잡힐 줄 몰랐다”고 진술했다. 트로이 목마 전술은 고대 그리스 로마 신화의 트로이 전쟁에서 유래한 전략으로, 병사를 숨긴 거대한 목마를 전리품으로 가장해 성 안으로 들여보낸 뒤 침투하는 수법이다.
박태근 기자 ptk@donga.com
