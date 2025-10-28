트럼프 웃게 한 다카이치…포드車 세워놓고, 벚나무 선물도

처음 만난 美日정상, 오타니 경기 함께 봐
‘아베와의 추억’ 이야기하며 친밀감 쌓아
“내년 美건국 250주년에 벚나무 250그루 기증”
도널드 트럼프 미국 대통령과 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 28일 정상회담 직전 일본 출신 메이저리거 오타니 쇼헤이의 야구 경기를 함께 보며 환담을 나눴다. 두 정상은 첫 대면에서 오타니 선수, 아베 신조(安倍晋三) 전 총리 등을 대화 주제로 풀어나가며 친밀감을 나타냈다.
이날 일본 아사히신문 등에 따르면 두 정상은 도쿄에 있는 영빈관에서 정상회담을 시작하기 전 트럼프 대통령이 머무는 방에서 함께 미국 프로야구(MLB) 중계를 봤다. 다카이치 총리는 트럼프 대통령에게 “다저스가 1대 0으로 이기고 있다”고 말하기도 했다.
두 정상이 경기를 지켜본 로스앤젤레스(LA) 다저스는 올해 월드시리즈에 진출한 상태다. 특히 MLB의 ‘슈퍼스타’이나 ‘투타 겸업(투수 타자 겸업)’으로 유명한 오타니가 다저스의 간판 선수로 활약하고 있다.
두 정상은 아베 전 총리를 연결고리로 친밀감을 드러내기도 했다. 아베 전 총리는 2022년 7월 일본에서 선거 지원 중 피격돼 숨졌다. 트럼프 대통령은 집권 1기 때 일본을 세 번 찾았다. 그때마다 아베 전 총리는 ‘오모테나시(おもてなし·진심 어린 환대)’로 불리는 극진한 환대를 보여줬다.
2019년 국빈 방문 때는 트럼프 대통령과 아베 전 총리가 아침부터 골프, 스모 관람, 롯폰기 식사까지 약 11시간을 동행하며 세 끼를 함께 먹는 등 깊은 신뢰 관계를 형성하기도 했다. 때문에 일본 국내에서는 아베 전 총리 재임 시절 일본과 미국이 가장 강한 동맹 관계를 구축했고, 그 덕분에 일본의 국제적 위상이 높아졌다는 평가가 나왔다.
다카이치 총리는 ‘여자 아베’로 불릴 만큼 아베 전 총리의 노선을 계승하겠다는 뜻을 강조하고 있다. 일본 안팎에서는 그가 아베 전 총리를 정치적 멘토로 여긴다고도 알려져 있다. 다카이치 총리는 회담장에서 모두 발언을 통해 “아베 전 총리와의 오랜 우정에 감사하고 있다. 아베 전 총리는 트럼프 대통령의 역동적인 외교에 대해 이야기를 해왔다”고 밝혔다. 그러면서 “일본과 미국을 더욱 강하고 풍요롭게 하기 위해 미일동맹의 새로운 황금시대를 트럼프 대통령과 함께 만들어 가고 싶다”고 말했다.
이에 트럼프 대통령도 “아베 전 총리는 내 친한 친구였고, 그가 죽은 것은 충격적인 슬픈 사건이었다”고 답했다. 이어 “나는 항상 일본을 매우 사랑했고 일본에 대해 깊은 존경심을 갖고 있다”며 “일본을 돕기 위해 할 수 있는 일은 뭐든 할 것”이라고 화답했다.
두 정상은 정상회담 이후 가나가와현 요코스카시 미군 해군 기지를 함께 갈 예정이다. 미국 대통령 전용 헬기 ‘마린원’에 동승해 요코스카 기지를 방문한다. 트럼프 대통령과 다카이치 총리는 요코스카 기지에서 미국 원자력 항공모함 조지워싱턴호에 함께 오를 것으로 알려졌다.
다카이치 총리는 이날 벚꽃나무도 ‘선물 외교’의 일환으로 준비했다. AP통신에 따르면 그는 트럼프 대통령에게 내년 미국의 건국 250주년을 기념해 워싱턴에 벚꽃나무 250그루를 기증할 것이라고 밝혔다.
한편 이날 정상회담이 열린 영빈관 본관 앞에는 미국 자동차 기업 포드의 픽업 트럭이 세워져 있었다. 미국에서 생산한 도요타 차량들도 함께 세워졌다. 이를 두고 AP통신 등 외신들은 다카이치 총리가 트럼프 대통령에게 좋은 인상을 심어주기 위해 준비한 것이라고 분석했다.
트럼프 대통령은 비행기를 타고 일본으로 가는 동안 다카이치 총리가 포드 트럭을 준비했다는 이야기를 전해 듣고 “그녀는 좋은 취향을 가지고 있다”며 “멋진 트럭이다”라고 말한 바 있다.
