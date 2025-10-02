할리우드 배우 제인 폰다, 트럼프 맞서 ‘표현의 자유 위원회’ 부활

헐리우드 원로 배우인 제인 폰다(87)가 트럼프 행정부의 표현의 자유 억압에 맞서 아버지 헨리 폰다가 세운 ‘수정헌법 1조 위원회’를 80년 만에 재건키로 했다. 이 단체에는 내털리 포트먼, 바바라 스트라이샌드, 빌리 아일리시 등 미국 유명 연예인 550여 명이 이름을 올렸다.
1일 미 CNN 방송 등에 따르면 폰다는 최근 할리우드와 동료들에게 전한 성명에서 “지금이 제 인생에서 가장 두려운 순간”이라며 “그래서 지금이 80년 만에 수정헌법 제1조 위원회를 다시 출범시킬 때라고 본다”고 밝혔다. 그는 “수많은 예술가가 그들의 말과 작품으로 인해 침묵 당하거나 투옥되던 매카시 시대에 내 아버지 헨리 폰다가 다른 예술가들과 함께 참여했던 바로 그 위원회”라고 단체 설립 취지를 설명했다.
폰다의 아버지인 헨리 폰다는 1947년 험프리 보거트, 프랭크 시내트라, 주디 갈런드 등 스타들과 함께 ‘수정헌법 제1조 위원회’를 창립해 표현의 자유를 수호하고 정부의 탄압에 맞서는 활동을 벌인 바 있다.
폰다가 재출범한 수정헌법 1조 위원회도 사명 선언문에서 트럼프 정부를 견제하려는 의지를 드러냈다. 위원회는 “연방 정부는 정부, 언론, 사법부, 학계, 엔터테인먼트 산업의 비판자들을 침묵시키기 위한 조직적인 캠페인을 시도하고 있다”고 비판했다. 이어 “언론의 자유와 표현의 자유는 배경과 정치적 신념과 관계없이 모든 미국인의 양도할 수 없는 권리”라며 “우리는 그런 일이 일어나는 것을 가만히 두고 볼 수 없다”고 밝혔다.
폰다는 지난달 17일 트럼프 행정부의 압박에 미국 ABC방송의 심야 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브’가 중단되자 표현의 자유를 수호하기 위한 위원회 설립 작업을 시작한 것으로 전해졌다. 당시 시민단체와 할리우드 등의 거센 반발로 토크쇼는 중단 6일 만에 재개됐지만 트럼프 행정부의 언론 자유 위협으로부터 방송사가 굴복했다는 비판과 논란은 사그라들지 않았다.
이 위원회엔 배우 내털리 포트먼, 글렌 클로스, 줄리안 무어, 케리 워싱턴, 페드로 파스칼 등과 가수 존 레전드, 바브라 스트라이샌드, 빌리 아일리시 등 550여 명이 참여했다. 영화 감독인 에런 소킨, JJ 에이브럼스 등도 이름을 올렸다.
