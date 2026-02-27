‘불장’에 국민연금 작년 231조 ‘잭팟’…5년치 지급액 벌었다

국민연금 기금운용본부는 27일 지난해 231조6000억 원을 벌어들여 기금 적립금 1458조 원을 달성했다고 밝혔다. 지난해 수익금은 한해 국민연금 지급액(약 49조7000억 원)의 4.7배에 달한다.
수익률 기준으로는 18.82%(금액 가중수익률·잠정)를 기록하며 노르웨이 국부펀드(GPFG·15.1%), 일본 연금적립금관리운용독립행정법인(GPIF·12.3%) 등 해외 주요 연기금보다 높은 성과를 거뒀다. 지난해까지 국민연금의 누적 수익률은 연평균 8.04%로 올랐다.
국민연금은 지난해 국내 주식에서만 82.44%의 수익률을 냈다. 삼성전자, SK하이닉스 등 인공지능(AI) 수혜 종목의 주가가 크게 오른 덕이다. 국민연금은 두 회사의 지분을 7%대로 보유 중이다. 또 빅테크 실적에 힘입어 해외주식에서도 19.74%의 양호한 성과를 냈다. 국민연금은 엔비디아 5010만 주, 애플 3019만 주, 알파벳(구글) 2285만 주(A·C주 합산) 등을 보유 중이다. 그 밖에 국내 채권(0.84%), 해외채권(3.77%), 대체투자(8.03%) 등 모든 자산군에서 수익을 거뒀다.
한편 이날 코스피는 전거래일 보다 63.14(1%) 하락한 6244.13으로 장을 마치며 6거래일 만에 하락했다. 미국 뉴욕 증시에서 엔비디아 주가가 5% 넘게 하락하는 등 반도체 투자심리가 약화됐다. 특히 외국인이 사상 최대 규모인 6조9000억 원 가량 순매도하면서 주가가 장중 한때 6,150대까지 하락하기도 했다. 하지만 기관이 5200억 원, 개인이 6조2000억 원 순매수하며 하락폭을 상당 부분 회복했다.
댓글 0